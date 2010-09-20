-FENERBAHÇELİ ALEX'İN EŞİ HASTANELİK OLDU İSTANBUL (A.A) - 19.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile derbi maça çıkan Fenerbahçe'nin kaptanı Alex'in eşi Daiane de Souza rahatsızlandı. Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, Daiane de Souza'nın öğle saatlerinde iki gündür devam eden karın ağrısı şikayetiyle Kadıköy Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altına alındığı bildirildi. Açıklamada, Daiane de Souza'ya yapılan laparoskopi neticesinde batında enfeksiyon tespit edildiği ve Prof. Dr. Tayfun Bağış tarafından bir operasyon yapıldığı kaydedildi. Daiane'nin durumunun iyi olduğu bildirilen açıklamada, ''Diane'ye ve de Souza ailesine geçmiş olsun der, acil şifalar dileriz'' denildi.