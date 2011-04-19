Fenerbahçeli Alex Türk oluyor

T24 - Başbakan Erdoğan'la görüşen Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Alex, Türk vatandaşı olmak için başvuracağını söyledi.





Fenerbahçe'nin tarihine damga vuran Alex de Souza sonunda Türk oluyor.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Alex'in, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde, Türk vatandaşlığına geçmek istediğini söylediği açıklandı.

Alex, Fenerbahçe'ye transfer olduğu 2004-2005 sezonundan bu yana geçirdiği 7 sezonda, sarı-lacivertli takımda kırdığı rekorlar, elde ettiği unvanlar ve tarihe geçen golleriyle kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Son dönemde taraftarların heykelini dikme önerisini getirdiği Brezilyalı futbolcu, 200'den fazla maçla Fenerbahçe formasıyla ligde en çok maça çıkan yabancı futbolcu oldu.

Brezilyalı, ligin 13. haftasında Fenerbahçe'nin Bucaspor'u 5-2 yendiği maçta 1. dakikada attığı golle, sarı-lacivertli ekibin lig tarihindeki 3000. golüne imzasını koydu.

Alex, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantepspor deplasmanında kaydettiği golle ligde 100. golünü atarak ''100'ler Kulübü''nün üyesi oldu.

2006-2007 sezonunda attığı 19 golle Birinci Lig'de ''Gol Kralı'' olan Alex, Fenerbahçe'nin lig tarihinde ilk yabancı kralı olma unvanını elde etti. Alex bu yıl da gol krallığında 19 golle lider durumda.

Brezilyalı futbolcu Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları mücadelesinde en golcü futbolcusu olma unvanını da elinde bulunduruyor. Sarı-lacivertli formayla Avrupa kupalarında 57 maça çıkan Alex'in toplam 14 golü bulunuyor. Alex aynı zamanda Türk takımlarının Avrupa kupalarında en çok gol atan ve en çok oynayan yabancı futbolcusu durumunda.



