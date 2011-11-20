-Fenerbahçeli Alex, trafik kazası yaptı İSTANBUL (A.A) - 20.11.2011 - Fenerbahçe Futbol Takımı kaptanı Alex de Souza maddi hasarlı bir trafik kazası yaptı. Brezilyalı futbolcunun, TEM otoyolu üzerinde Dudullu gişeleri mevkisinde hafif bir trafik kazası geçirdiği, sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinde ''Geçmiş olsun kaptan'' başlığıyla yapılan açıklamada, kazanın bir kamyonun Alex'in kullandığı araca hafif bir şekilde temas etmesi sonucu meydana geldiği belirtilerek, ''Kaptanımızın sağlık durumu iyidir. Alex de Souza'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz'' denildi. Alex'in tercümanı Samet Güzel ise twitter hesabında, kazanın çok büyükmüş gibi gösterilmesinin yanlış olduğunu belirterek, ''Abartı haberlere itibar etmeyelim. Şu anda kaptan evinde ailesiyle pazar gününün keyfini çıkarıyor'' yazdı.