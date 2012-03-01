Fenerbahçeli Alex Brezilya'ya mı dönüyor?

T24 - Brezilya’nın Gremio takımında hocalık yapan Luxemburgo, daha önce Cruzeiro’dan öğrencisi olan Alex’i istediğini kulüp başkanı Paulo Odone ve sportif direktör Paul Pelaipe’ye iletti.

Bir televizyon programında, Alex’le ilgili olarak “Dahi” ifadesi kullanan ve “Eğer o takımdaysa kafanız rahattır, çünkü takıma bağlıdır” diye konuşan Luxemburgo, pazartesi günü başkan Odone ve sportif direktör Pelaipe’yle bir araya geldi.

Gremio’nun önümüzdeki sezon yapacağı transferler hakkında görüş bildiren Luxemburgo, Cruzeiro yıllarından tanıdığı Alex ile ilgili fikirlerini anlattı.

Toplantının ardından Brezilya basınına konuşan başkan Odone ise “Hocamız Alex’i istediği için girişimlere başladık. Şimdilik bu kadar” dedi.

(Habertürk)