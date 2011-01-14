T24 LogoT24 Logo
Spor

FENERBAHÇE, GRUPTAN ÇIKMA ŞANSINI KAYBETTİ ANKARA (A.A)

14 Ocak 2011 00:58

-FENERBAHÇE, GRUPTAN ÇIKMA ŞANSINI KAYBETTİ ANKARA (A.A) - 13.01.2011 - Ziraat Türkiye Kupası (C) Grubu'nda Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilerek, gruptan çıkma şansını kaybetti. Kupada bu akşam yapılan Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasının galibi, Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Yeni Malatyaspor oldu. Yeni Malatyaspor, gruptaki ilk galibiyetini ve puanını alarak C Grubu'nda dördüncü sırada yer aldı. Üçüncü maçından da yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe'nin ise puanı bulunmuyor. 26 Ocakta Gençlerbirliği ile dördüncü ve son maçına çıkacak Fenerbahçe'nin gruptan çıkma şansı kalmadı. Bucaspor'un lider konumda bulunduğu grupta puan durumu şöyle: TAKIMLAR                  O  G  B  M  A  Y  AV  P ------------------------------------------------- 1.Bucaspor                3  2  0  1  6  5  1  6 2.Ankaragücü              2  1  1  0  5  3  2  4 3.Gençlerbirliği          2  1  1  0  3  2  1  4 4.Yeni Malatyaspor        2  1  0  1  3  4 -1  3 5.Fenerbahçe              3  0  0  3  5  9 -4  0

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24