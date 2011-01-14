-FENERBAHÇE, GRUPTAN ÇIKMA ŞANSINI KAYBETTİ ANKARA (A.A) - 13.01.2011 - Ziraat Türkiye Kupası (C) Grubu'nda Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilerek, gruptan çıkma şansını kaybetti. Kupada bu akşam yapılan Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasının galibi, Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Yeni Malatyaspor oldu. Yeni Malatyaspor, gruptaki ilk galibiyetini ve puanını alarak C Grubu'nda dördüncü sırada yer aldı. Üçüncü maçından da yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe'nin ise puanı bulunmuyor. 26 Ocakta Gençlerbirliği ile dördüncü ve son maçına çıkacak Fenerbahçe'nin gruptan çıkma şansı kalmadı. Bucaspor'un lider konumda bulunduğu grupta puan durumu şöyle: TAKIMLAR O G B M A Y AV P ------------------------------------------------- 1.Bucaspor 3 2 0 1 6 5 1 6 2.Ankaragücü 2 1 1 0 5 3 2 4 3.Gençlerbirliği 2 1 1 0 3 2 1 4 4.Yeni Malatyaspor 2 1 0 1 3 4 -1 3 5.Fenerbahçe 3 0 0 3 5 9 -4 0