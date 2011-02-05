-FENERBAHÇE DEPLASMANDA KAZANDI MANİSA (A.A) - 05.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Manisaspor'u 3-1 yendi. 46. dakikada Alex'in sağ kanattan kullandığı korner atışında defanstan seken topu iyi takip eden Emre'nin ceza alanı dışından vuruşunda, top üstten az farkla auta çıktı. 50. dakikada Cristian'ın rakip ceza alanı önünden sert şutunda, top üstten auta gitti. 51. dakikada sol kanattan gelişen Manisaspor atağında Mehmet Güven, topu ceza alanı önünde uygun durumda bulunan Yiğit Gökoğlan'a aktardı. Yiğit Gökoğlan'ın vuruşunda top, kale direğinin yanından dışarı çıktı. 54. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Manisaspor atağında Ömer Aysan'ın ceza alanına gönderdiği topu, Simpson bekletmeden uygun durumdaki Kahe'ye aktardı. Kahe, topu düzgün bir vuruşla ağlara yolladı: 1-0 62. dakikada Semih'in Manisaspor ceza alanı içinde Kalabane'nin müdahalesiyle yerde kalmasını hakem Kuddusi Müftüoğlu, penaltı olarak değerlendirdi. Penaltı atışını kullanan Alex, topu ağlarla buluşturdu: 1-1. 64. dakikada Alex'in sağ kanattan kullandığı korner atışından gelen topa Bekir'in kafa vuruşunda direkten dönen topu, Manisaspor defansı uzaklaştırdı. 67. dakikada Fenerbahçe, mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı. Alex'in pasında sol kanattan hareketlenen Andre Santos'un kale önüne yerden gönderdiği topa, uygun durumdaki Semih istediği vuruşu yapamayınca meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti. 73. dakikada şık çalımlarla Manisaspor ceza sahası içine giren Mehmet Topuz'un şutu, savunmadan sekti. Topu önünde bulan Semih'in şutunu kaleci İlker çeldi. Dönen topu kontrol eden Niang'ın şutunda, top ağlarla buluştu: 1-2. 89. dakikada gelişen Fenerbahçe kontra atağında Mehmet Topuz sağ kanattan getirdiği topu, Alex'in önüne bıraktı. Alex de topu bekletmeden uygun durumdaki Dia'ya aktardı. Kaleci İlker ile karşı karşıya kalan Dia'nın şutunda top, ağlara gitti: 1-3. Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı. Stat: 19 Mayıs Hakemler: Kuddusi Müftüoğlu xx, Cem Satman xx, Ali Saygın Ögel xx Manisaspor: İlker xx, Ömer Aysan xx, Kalabane xx, Dixon xx, Ferhat xx, Mehmet Güven xx (Dk. 85 Manucho ?), Yiğit İncedemir xx, Simpson xx, Yiğit Gökoğlan xx (Dk. 66 Murat x), Isaac xx, Kahe xx (Dk. 80 Makukula x) Fenerbahçe: Volkan xx, Bekir xx, Lugano xx, Yobo xx, Andre Santos xx, Mehmet Topuz xxxx, Cristian xx, Emre xxx, Alex xxx (Dk. 90+1 İlhan ?), Niang xxx (Dk. 88 Dia xx), Semih xx (Dk. 79 Gökay x) Goller: Dk. 54 Kahe (Manisaspor), Dk. 62 Alex (penaltıdan), Dk. 73 Niang, Dk. 89 Dia (Fenerbahçe) Sarı kartlar: Dk. 55 Simpson, Dk. 75 Dixon (Manisaspor), Dk. 42 Lugano, Dk. 84 Bekir (Fenerbahçe)