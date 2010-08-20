-FENERBAHÇE'DEN ŞAMPİYON NEVİN YANIT'A JEST ANKARA (A.A) - 20.08.2010 - Milli atlet Nevin Yanıt, Barcelona'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 100 metre engelide şampiyon olduktan sonra hayatında bir çok şeyin değiştiğini, kulübü Fenerbahçe'nin de kendisi için lisanslı ürünler çıkaracağını söyledi. Avrupa şampiyonluğu sonrasında Türkiye'de pek çok kişi tarafından tanınan bir sporcu haline geldiğini belirten Yanıt, ''Avrupa şampiyonu olduktan sonra artık herhangi bir Nevin Yanıt olmaktan çıktım ve marka bir isim olarak değerlendirilmeye başlandım. Bütün hayatım bir günde değişti'' dedi. Kulübü Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgili lisanslı ürünler çıkartacağını ifade eden milli atlet, sözlerine şöyle devam etti: ''Kulübümde, 30 Ağustos Pazartesi günü benimle ilgili olan ürünlerin tanıtımı yapılacak. Benim için spor kariyerimde neler yapacağım önemli. Diğer konularda pek fazla bir gözüm yok. Mücadelemi, kariyerimde bir çok ilke imza atmak için vereceğim. Spor hayatım boyunca Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için ter dökeceğim.'' Başka ülkelerde tanınmasına rağmen Türkiye'de bir anda meşhur olduğunu kaydeden Yanıt, ''Bir çok yabancı gazetede, 'Nevin, Akdeniz Oyunları'nda şampiyon oldu. Ayrıca olimpiyat oyunlarında ve dünya şampiyonalarında yarı final koştu. Başarısı tesadüf değildir' diye yorumlar yapıldı. Ben Barcelona'da piste çıkmadan önce iyi bir derece alacağımı hissediyordum. Yarıştığım sporcular arasında dünya ve Avrupa şampiyonu isimler vardı. Ancak ben hiç bir rakibimi düşünmedim. Geçmişte elde ettiğim tecrübeler, yarışı kazanmamda büyük rol oynadı. Tek eksiğim olan mental gücü de yavaş yavaş kazandığımı düşünüyorum'' ifadesini kulandı. Antrenörü Cüneyt Yüksel'in Avrupa şampiyonu olmasında büyük payının olduğunu belirten Yanıt, sözlerini şöyle tamamladı: ''Ben bu başarıyı tek başıma elde etmedim. Biz Nevin Yanıt ve Cüneyt Yüksel olarak bir bütünüz. Çünkü her şeyi birlikte yapıyoruz. Bu noktalara gelmemde ailemin de büyük katkıları oldu. Ailem, pek fazla spor kültürü olmamasına rağmen benim için en doğru mesleğin atletizm olduğunu görebildi.''