-FENERBAHÇE'DEN ''AYKUT KOCAMAN'' YALANLAMASI İSTANBUL (A.A) - 17.05.2011 - Fenerbahçe Kulübü, Aykut Kocaman'ın teknik direktörlük görevini bırakıp sportif direktörlük görevine dönmeyi istediği yönündeki haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, bir gazetede ''Aykut Kocaman bırakıyor mu?'' ve ''Kocaman sürpriz'' başlıklarıyla yayımlanan, Aykut Kocaman'ın sezon sonunda teknik direktörlük görevinden ayrılıp sportif direktörlük görevine dönmeyi istediğini ve bunu kulüp başkanı Aziz Yıldırım'a ilettiğini öne süren haberin doğru olmadığı belirtildi. Açıklamada, ''Kulübümüz tarafından açıklanmadığı sürece hiçbir transfer ya da benzeri habere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini önemle hatırlatmak isteriz'' denildi.