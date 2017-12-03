Fenerbahçe'den zirveye gözdağı

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin gollerini 26'da Neustaedter, 49 ve 62'de Guilaino ve 82'de 67. dakikada oyuna giren Valbuena atarken Kasımpaşa'nın golleri 45+1'de serbest vuruştan Mensah ve 82'de Murillo'dan geldi.

Santraforlarından yoksun sahaya çıkan Fenerbahçe, takım olarak Aykut Kocaman'ın stratejisini uygulayarak sahte forvet rolünde Alper Potuk ve Guilaino ile hücumda etkili oldu.

Maç boyunca rakibini yoğun baskı altına alan Fenerbahçe, top kaybettiği anda yaptığı presler ile topa daha fazla sahip olarak rakibinin istediği pozsiyonları kendisine vermedi.

Fenerbahçe bu sonuçla 26 puana yükselerek 4. sırada Beşiktaş'ın averajla üstüne çıkarken 30 puanla zirvede yer alan Başakşehir'le puan farkını 4'e düşürdü.

Fenerbahçe'nin bu hafta Beşiktaş'a mağlup olduktan sonra liderlikten düşen Galatasaray'la arasında 3 puan bulunuyor.

Maçın özeti

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'1Karşılaşma Kasımpaşa'nın vuruşu ile başladı.

Kasımpaşa atağında Samuel Emem Eduok ofsayta düşüyor.

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'2 Fenerbahçe takımından Nabil Dirar harika bir orta yapıyor

Ramazan Köse çıkıp topa sahip oluyor ve tehlikeyi geçiştiriyor

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'3 İsmail yerde kaldı serbest vuruş kullanıldı.

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'4 Şener Özbayraklı, Trezeguet adlı oyuncuya müdahale ediyor ve durduruyor. Serbest vuruş veriliyor.

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'5 Giuliano içeri sokulmaya çalıştı, top Alper'in önünde kaldı şut kalecide kaldı.

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'8-9 Kasımpaşa takımından Trezeguet, Şener Özbayraklı ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

İsmail Köybaşı serbest vuruştan ceza sahasına orta yapıyor.

Kenneth Omeruo topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

Samuel Emem Eduok, Souza ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

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'10-11 Fenerbahçe takımından Aatif Chahechouhe, Veysel Sarı ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

Mensah ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleyi bulamıyor.

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'12 Şener Özbayraklı orta yapıyor.

Kenneth Omeruo topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

Fenerbahçe hızlı pas yapıypr ve önde pres yapıyor

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'13-14 Şener Özbayraklı orta yapıyor.

Syam Ben Youssef topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

Nabil Dirar ortayı yapıyor ancak etkili olamıyor.

Bernard Mensah rakibi Aatif Chahechouhe’ya dirsek atarak faul yapıyor.

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'16 Giuliano, Veysel Sarı’ya arkadan faul yapıyor ve serbest vuruş veriliyor.

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'17-18 Şener Özbayraklı, Trezeguet adlı oyuncuya müdahale ediyor ve durduruyor. Serbest vuruş veriliyor.

Mensah serbest vuruştan ceza sahasına orta yapıyor.

Volkan Demirel çıkıp topa sahip oluyor ve tehlikeyi geçiştiriyor

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'19 Giuliano Şener'e gönderdi, Şener'in şutu kalecide kaldı.

Kasımpaşa sahasından çıkamıyor.

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'21 Souza topu ceza sahasındaki takım arkadaşı ile buluşturmaya çalıştı, ancak yaptığı orta rakip oyuncu tarafından uzaklaştırıldı.

Şener Özbayraklı orta yapıyor, uzaklaştırıldı.

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'23 Veysel'e çarpan top Aatif’ın önünde kaldı, vuruşunda top direkten dışarı gidiyor.

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'26 İsmail Köybaşı sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor, Alper arka direğe aşırtıyor

Roman Neustaedter kafa vuruşuyla topu ağlara göndermeyi başarıyor! 1-0

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'28 İsmail Köybaşı, Strahil Popov ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

İsmail Köybaşı orta yapıyor, uzaklaştırıldı.

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'29 Fenerbahçe şimdi kontraatağa kalkıyor.

Aatif iyi pas veremedi

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'30-31Devam eden atakta Dirar içeri girdi Giuliano’ya gelmedi.

Aatif Chahechouhe topa elle müdahale ediyor.

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'32 David Pavelka tehlikeli bir müdahalede bulunuyor. Nabil Dirar faule maruz kalan oyuncu.

Giuliano orta yaptı, defans araya girdi.

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'34 Nabil Dirar orta yapıyor.

Ben Youssef topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

Aatif Chahechouhe ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleyi bulamıyor.

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'35 Souza ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleyi bulamıyor.

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'37 David Pavelka ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleyi bulamıyor.

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'38-39 Strahil Popov orta yapıyor, Skertel uzaklaştırdı.

Eduok tarafından çekilen şut kaleciden dönüyor ve oyun devam ediyor.

Devam eden atakta Mensah'ın şutu defanstan dışarı çıktı

Kullanılan kornerde Volkan çıkarak topu kontrol etti.

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'40 Nabil Dirar orta yapıyor.

Ramazan Köse topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

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'41 Martin Skrtel sakatlık geçiriyor ve tedavisi sağlık görevlileri tarafından yapılıyor.

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'44-45 Fenerbahçe atağında Aatif Chahechouhe ortayı yapıyor ancak etkili olamıyor.

Şener Özbayraklı, David Pavelka ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.Şener Kasımpaşa'nın atağını kesmiş oldu.

Volkan itirazdan sarı kart gördü.

Mensah serbest vuruştan golü atıyor 1-1

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'45+2 Fenerbahçe adına İsmail Köybaşı sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

Olivier Veigneau topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

Hakem ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı.

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İkinci yarı

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'45 İkinci yarı Fenerbahçe'nin vuruşuyla başladı

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'48-49 Bernard Mensah, Souza ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

Giuliano serbest vuruştan ceza sahasına orta yapıyor

David Pavelka topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

İsmail Köybaşı orta yapıyor

Youssef kötü bir hamle yapıyor ve oyuncunun zayıf vuruşu sonucunda rakip takım baskı kuruyor

GOL! Şener’in ortasında Giuliano golü atıyor 2-1

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'52-53 Ramazan Köse net bir gol pozisyonunu kurtardı! Şener Özbayraklı önemli bir gol pozisyonu yakaladı, ama Ramazan Köse harika bir kurtarışla gole izin vermedi.

Alper Potuk gole gidiyor, ancak yaptığı vuruş kaleyi bulmuyor.

Fenerbahçe takımından Şener Özbayraklı, Trezeguet ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

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'54 Martin Skrtel, Trezeguet ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

Martin Skrtel için sarı kart çıktı.

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'55 Mensah serbest vuruştan ceza sahasına orta yapıyor.

Bernard Mensah itirazdan dolayı sarı kart görüyor.

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'57 İsmail orta yapıyor.

Kaleciye faul yapıldı.

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'58 Trezeguet topu ceza sahasındaki takım arkadaşı ile buluşturmaya çalıştı, ancak yaptığı orta rakip oyuncu tarafından uzaklaştırıldı.

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'59 Nabil Dirar, Jhon Murillo ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

Bernard Mensah serbest vuruştan ceza sahasına orta yapıyor.

Syam Ben Youssef ofsayta düşüyor.

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'60 Omeruo tehlikeyi uzaklaştırıyor, ama topu kornere atmak zorunda kalıyor

köşe atışını İsmail Köybaşı sağ taraftan kullanıyor.

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'62 Fenerbahçe atağında Alper Potuk ofsayta düşüyor.

GOL! Dirar taç atışında Şener’e topu hızlı verdi pası alan Giulaino golü atıyor 3-1

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'65 İsmail Köybaşı, Trezeguet ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

Strahil Popov orta yapıyor.

Martin Skrtel topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

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'66-67 Alper Potuk şut çekiyor, Ramazan Köse çıkartıyor ancak topa sahip olamıyor

Eduok, Alper Potuk ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

Eduok oyundan çıkıyor ve yerine Franck Etoundi oyuna dahil oluyor.

İsmail Köybaşı serbest vuruştan ceza sahasına orta yapıyor.

Ramazan Köse topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

Aatıf kenara geliyor, Valbuena oyunda.

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'68-69 Fenerbahçe atağında Mehmet Topal ortayı yapıyor ancak etkili olamıyor.

Giuliano orta yapıyor.

Omeruo topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

Mathieu Valbuena orta yapıyor.

Veigneau topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

Alper Potuk, Olivier Veigneau ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

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'70-71 Mathieu Valbuena orta yapıyor.

Kasımpaşa takımından Syam Ben Youssef takımının gol yemesini engelliyor.

Mathieu Valbuena topu dışarı gönderiyor

Mathieu Valbuena, Olivier Veigneau ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

Etoundi tarafından çekilen şut rakip oyuncudan döndü.

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'72 Bernard Mensah sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

Souza topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

Bernard Mensah, İsmail Köybaşı ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

Veysel Sarı oyundan çıkıyor ve yerine Markus Neumayr oyuna dahil oldu.

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'73 Olivier Veigneau ortayı yapıyor ancak etkili olamıyor.

Volkan Demirel çıkıp topa sahip oluyor ve tehlikeyi geçiştiriyor

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'76 Bernard Mensah tehlikeli bir müdahalede bulunuyor. Şener Özbayraklı faule maruz kalan oyuncu.

Nabil Dirar gole gidiyor, ancak yaptığı vuruş kaleyi bulmuyor.

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'77-78 Mathieu Valbuena rakibi David Pavelka adlı oyuncuya dirsek atarak faul yapıyor.

Neumayr serbest vuruştan ceza sahasına orta yapıyor.

Bernard Mensah büyük bir şans yakaladı, ama kafa vuruşunda topu dışarı gönderdi.

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'79 Mathieu Valbuena orta yapıyor.

Alper Potuk çok kötü bir vuruş yapıyor. Büyük bir fırsat kaçıyor.

Olivier Veigneau topu ceza sahasındaki takım arkadaşı ile buluşturmaya çalıştı, ancak yaptığı orta rakip oyuncu tarafından uzaklaştırıldı.

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'81 GOL! Dirar'ın ortasında Valbuena skoru 4-1'e getiriyor.

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'82 Mensah hızla ilerledi yerde kaldı, Murillo önünde kalan topta golü buldu 4-2

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'85 Şener alkışlarla kenara geliyor, sakatlıktan dönen Isla oyunda.

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'87 Popov orta yapıyor.

Martin Skrtel topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

Neumayr orta yapıyor.

Isla topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

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'89 Mathieu Valbuena, Syam Ben Youssef ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

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'90+3 Giuliano kenara geliyor, Oğuz Kaan oyunda

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''90+3 Mücadele sona erdi.