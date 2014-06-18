Fenerbahçe: Fransa ve Belçika dahil istedikleri her yerde oynayabiliriz

Ünal Aysal'ın Gs Tv'den canlı olarak yaptığı açıklamalara ilişkin, Fenerbahçe'de resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı. Açıklamada sert ifadeler yer alırken, "Ebedi dostumuza önerimiz: Güvenliklerini sağlayamamakla itham ederek küçük düsürdükleri bu devletin sınırları dışı da dahil ve hatta Fransa ve Belçika başta olmak üzere istedikleri her yerde bu müsabakayı oynamaya amade ve hazır olduğumuzun bilinmesidir..." denildi.

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

''Ezeli rakibimiz ve ebedi dostumuzun Türkiye Beko Basketbol Ligi finalinde kulübümüze rakip olmamak için sahaya çıkmamayı tercih etmesi yolundaki kararını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Kamuoyundan öncelikle beklentimiz; iş bu karara saygı duyduğumuz ve gerçek nedenlerini çok iyi bildiğimiz bu kararı, anlayışla karşıladığımızın bilinmesidir.

Zira:

Rakip takım yönetici ve sporcularına bütün müsabaka boyunca her türlü hakaretin ve küfürün edildiği,

Rakip takım yöneticilerinin yumruklandığı,

Sanırız yüksek Fransız kültürünün gereği olarak(!) bayan basketbol takımı otobüsüne ve scorboardlarına hakaret ve küfürlü pankartların asıldığı,

Basketbol Federasyonu yönergelerine aykırı sayı ve nitelikte seyirci alındığı,

Fanatik taraftar grup liderlerinin kendi yöneticilerinde olmayan akreditasyon kartlarını taşıdığı,

Devletin resmi görevlilerininin utanmazca tartaklanıp tehdit edildiği kendi salonlarına alışık olanların…

Fenerbahçe Ülker Arena Sports Salonunda arzu ettikleri oyunu oynayamamalarını tüm kalbimizle anlıyoruz.

Çünkü biz korkarak yaşayanların hayatı sadece seyredenler olacağını ve bu zihniyetin Fenerbahçe'yi seyretmeye dahi cesareti olmadığını biliyor ve anlayışya karşılıyoruz…

Ancak anlayamadığmız …

Yurt dışında hiçbir ülkede kara para aklamak, dolandırıcılık suçlarından yargılanmayan, hapis yatmayan ya da ülkelere giriş yasağı konmayan,

Hiçbir kulüp oyuncularına arabalar alırken yakalanmayan ve tarihi farklarla şampiyonluklar kazanamayan,

Hiçbir oyuncusuna elden 1 milyon dolar para verdik saçmalığı ile kendi yöneticilerinin şike ve teşvik suçlamaları karşısında komik duruma düşmeyen,

Devletini ve kendi kulüp taraftarlarını ve küçük yatırımcılarını manipülasyonlarla zarara uğrattığı tesbit edilemeyen,

Sahip olduğu serveti ve bunun vergilerini açıklayamayan,

Ve en önemlisi korkuları yüzünden takımını sahaya çıkartmayarak tarihe kara bir leke olarak geçmeyen,

Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'a yönelik bu korku ve husumetin sebedir..

Ebedi dostumuza önerimiz:

Güvenliklerini sağlayamamakla itham ederek küçük düsürdükleri bu devletin sınırları dışı da dahil ve hatta Fransa ve Belçika başta olmak üzere istedikleri her yerde bu müsabakayı oynamaya amade ve hazır olduğumuzun bilinmesidir...

Gelinen noktada Fenerbahçe Spor Kulübü olarak karşı karşıya kaldığımız gerçek, artık sadece bu külübün yarıştığımız takımlarını değil, bu külübü yönetemeyen yöneticilerinin korkularını da yenmek zorunda olduğumuz gerçeğidir..''