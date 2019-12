-Fenerbahçe'den Yobo açıklaması İSTANBUL (A.A) - 06.09.2011 - Fenerbahçe, geçen sezon da sarı-lacivertli takımdan forma giyen Joseph Yobo'yu kiraladığını borsaya bildirdi. Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Ş'den, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (IMKB) gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, İngiliz kulüp ve futbolcuyla anlaşma sağlandığı kaydedildi. Transferin detaylarına da yer verilen açıklamaya göre, Fenerbahçe Kulübü bu transfer için Everton'a bir yıllık kiralama bedeli olarak 700 bin avro ödeyecek. Yobo ise sarı-lacivertlilerden bir sezon için 2 milyon 350 bin avro garanti ücret alacak. -Yobo İstanbul'da Fenerbahçe, İngiltere'nin Everton takımından Joseph Yobo'yu bir yıllığına kiralarken, Nijeryalı futbolcu İstanbul'a geldi. Geçen sezon da kiralık olarak sarı-lacivertli takımda forma giyen Yobo, İngiliz kulübüyle yeniden anlaşmasının ardından Fenerbahçe'ye döndü. Fenerbahçe ile kiralık sözleşme imzalayan Yobo, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, geçen sezonun sonunda Fenerbahçe'den ayrılırken tekrar dönmek istediğini söylediğini ifade ederek, ''Döndüğüm için çok mutluyum'' dedi. Fenerbahçe'ye ikinci kez transferindeki görüşmelerin uzun sürmesiyle ilgili olarak Nijeryalı oyuncu, ''Son 3 ayım gerçekten iki kulübün arasındaki görüşmelerle ortak zemin aranmasıyla geçti. Ben Everton'a ayrılmak istediğimi belirtmiştim. Tamamen iki kulüp arasında yapılan görüşmeler sonucu süreç uzadı'' diye konuştu. Sarı-lacivertli ekibin savunmasında birlikte oynadığı bazı isimlerin başka takımlara transfer olduğu hatırlatılması üzerine Yobo, ''Birlikte oynadığım oyuncuların gitmesine tabii ki üzüldüm. Gerçekten sevdiğim arkadaşlarımdı. Ama kulüp de onların yerini doldurmak için elinden geleni yapıyor. Bugün de benim gelişimle yeni arkadaşlarımızın da katılımıyla en iyisini yapmak, daha güzelini güçlüsünü oluşturmak için kulüp elinden geleni yapıyor. Sonuçta her zaman ileriye bakmak lazım'' diye konuştu. Türk futbolunun yaşadığı sürecin dışarıdan nasıl göründüğü sorusuna verdiği yanıtta ise Yobo, şunları kaydetti: ''Biz geçen sezon çok stresli ve gergin maçlar oynadık. Her maç final havasında geçti. Geldiğimde böyle olmayacağını düşünmüştüm ama ligin gidişatı mücadeleye açık olduğu için her maç bizim için zordu. Öyle bir süreç yaşandı ama bundan sonra ne olduysa oldu, onları geride bırakmamız, önümüze bakmamız lazım. Yine hedefin şampiyonluk olduğunu söylememiz lazım. Öyle mesajlar vermemiz lazım. Ne yaşandıysa yaşandı unutup, takım da daha konsantre bir şekilde tamamen geçmişi unutarak, bir sünger çekip önümüze bakmamız lazım. Şampiyonlar Ligi'nde yokuz. Bizim için hayal kırıklığı. Bunun üstesinden gelecek ve onu telafi edecek olan yer Türkiye ligi. Sonuna kadar mücadele edip, bu sene belki de daha karakter göstererek, gerçek gücümüzü, karakterimizi daha doğru bir şekilde ortaya koyarak, taraftara olan inancımızla şampiyonluğa tekrar gitmek istiyoruz.'' Yobo, Fenerbahçeli taraftarlara verdiği mesajda ise ''Her zaman amacımız geçen yıl nasıl şampiyon olduysak onu yakalamak. Onun üzerine çıkarak yakalamak. Bütün arkadaşlarımızın böyle düşündüğünü biliyorum. Hocamızın da istediği doğrultuda, hocamıza da yardımcı olarak, kendi içimizde de daha iyi bütünleşerek, sonuna kadar şampiyonluğu hedefliyoruz. Taraftarların da bizim arkamızda geçen yıl nasıl inanılmaz bir şekilde durduklarını biliyoruz. Sonuna kadar arkamızda olduklarını biliyoruz'' ifadelerini kullandı.