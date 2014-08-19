Fenerbahçe'den yeniden Mevlüt Erdinç atağı

Aziz Yıldırım, Ersun Yanal döneminde "Kesinlikle trasfer yapmayacağız" diyordu. Ancak İsmail Kartal'ın da, "Yerli forvet gerek" raporu başkanı yumuşattı. 4. yıldızı şansa bırakmak istemeyen Fenerbahçe, her an bir bomba patlatabilir. Hedefteki isim ise Mevlüt Erdinç.

Ersun Yanal’ın istifasının ardından takımın başına İsmail Kartal’ı getiren Aziz Yıldırım, tecrübeli hocadan takviyeye ihtiyaç olup olmadığı konusunda rapor istemişti. Şampiyonluk yolundaki rakiplerine göre Avrupa’da mücadele etmeyecek olması bir avantaj olarak gösterilen Sarı- Lacivertliler, buna rağmen işini şansa bırakmak istemiyor.

Fanatik’in haberine göre, 4. yıldızı ve Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılım biletini göz önünde bulunduran başkan bu yüzden hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor. İkili arasında yapılan zirveden çıkan isim ise Mevlüt Erdinç. Sow, Webo ve Emenike’nin sezon ortasında Afrika Kupası’na gidecek olması nedeniyle kaliteli bir yerli forvet isteyen İsmail Kartal, daha önce de uzun süre gündemi meşgul eden milli forvetin adını verdi.

Başkan da istiyor

Edinilen bilgiye göre Başkan Aziz Yıldırım bu transferi bitirmek için harekete geçti. Şartları zorlayacak olan Yıldırım, transfer döneminin son gününe kadar Mevlüt konusunda takipte olacak. Eğer Saint-Etienne ile anlaşılırsa

daha önce, “Başka transfer yok” diyen başkan taraftarlara büyük bir sürpriz yapmış olacak. Yıldız oyuncunun da Türkiye’ye sıcak baktığı biliniyor.

3 gol attı fiyatı arttı

Galatasaray’ın da transfer listesinde yer alan Mevlüt için konuşulan bonservis rakamı 3.5 milyon Euro civarındaydı. Ancak Fransız temsilcisiyle 2017’ye kadar sözleşmesibulunan başarılı forvet lige öyle bir başlangıç yaptı ki,

fiyatı arttı. İkinci haftası geride kalan Fransa Ligue 1’de 3 gol atan 27 yaşındaki oyuncu için en az 5 milyon Euro talep edileceği belirtiliyor. Yıldız oyuncu, takımıyla bu sezon çıktığı Reims ve Guingamp maçlarında ağları sarstı.

Karabükspor kolaylaştırabilir

Transfer döneminin sonuna kadar Mevlüt’ten vazgeçmeyi düşünmeyen Fenerbahçe Yönetimi, Karabükspor’a da duacı olacak. Bilindiği üzere Kırmızı-Mavililer’in UEFA Avrupa Ligi Play-Off Grubu’ndaki rakibi milli forvetin takımı St. Etienne. Eğer Karabükspor, Fransız ekibini safdışı bırakabilirse Mevlüt’ün transferi bir anlamda kolaylaşacak. Tersi olursa transfer zor. Çünkü gruplara kalınması durumunda Mevlüt de ayrılmaya sıcak bakmayabilir.

Terim'in gözdesi

Fatih Terim’in, A Milli Takım’daki gözdelerinden biri olan Mevlüt Erdinç’in ismi bu yaz Türkiye’yle çok anıldı. Ama yerli bir forvet arayan Fenerbahçe, bu transferde tüm şartları zorlayacak gibi duruyor.