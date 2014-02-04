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Spor

Fenerbahçe'den Yargıtay'a Trabzonspor itirazı

Fenerbahçe, Trabzonsporlu 5 yöneticinin beraatını onayan Yargıtay kararına itiraz etti

04 Şubat 2014 21:58

16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından şike davasında cezalandırılan 5 Trabzonspor yöneticisi ile ilgili Yargıtay'ın verdiği beraat kararına Fenerbahçe Spor Kulübü'nden itiraz geldi.
Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, eski Trabzonspor Başkanı Sadri Şener, asbaşkan Nevzat Şakar ile Mustafa Sani Şener, Zeki Mazlum ve Mithat Halis’in beraat kararlarına dair Yargıtay’ın verdiği onama kararlarının Ceza Genel Kurulu’na bozulması talebiyle gönderilmesini talep etti.
Sarı lacivertliler itiraz dilekçesinde söz konusu beş ismin dava dosyasında şike ve teşvik girişimleriyle suçlandığını buna rağmen 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde beraat ettiklerini ve bu kararın da Yargıtay tarafından onandığını vurguladılar.
İtiraz dilekçesine Şener ve Şakar ile diğer üç ismin tape konuşmalarından alıntılarını ekleyen sarı lacivertliler, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan CMK’nın 308 ve ilgili diğer hükümler gereğince kendi lehlerine  şekilde başvuru yapılmasını ve nihayetinde dosyanın Ceza Genel Kurulu’na bozulması talebiyle gönderilmesine karar verilmesini talep etti.

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