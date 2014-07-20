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Spor

Fenerbahçe'den UEFA'ya: Trabzon'u Avrupa'dan men edin

UEFA Disiplin Kurulu, bu oturumunda hem Trabzonspor’un durumunu karara bağlayacak, hem de TFF ile ilgili düşüncesini ortaya koyacak

20 Temmuz 2014 14:22

3 Temmuz sürecinin ardından sarı-lacivertlilerle Trabzonspor arasındaki gerilim yeni bir boyut kazandı. UEFA, gelen şikayetler sonrasında disiplin müfettişi olarak İsviçreli avukat Leuba’yı atarken, Fenerbahçe yeni bir şikayette daha bulundu, bordo-mavililerin Avrupa kupalarından çıkarılmasını istedi.

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında adeta kan davası haline gelen şike-teşvik soruşturmasında boyut uluslararası hale gelirken, sarı-lacivertliler, UEFA’dan şok bir talepte bulundu: Trabzonspor’u Avrupa kupalarından men edin.

Milliyet'in haberine göre, 3 Temmuz sürecinin ardından iki kulüp camiası arasında büyük bir gerilim yaşanırken, son olarak Fenerbahçe, Trabzonspor’un da maç ayarlama işinde günahsız olmadığını gösteren belgeler ileri sürmüş, bunu UEFA’ya teslim etmişti. Avrupa futbolunun patronu da, dosyayı incelemek üzere disiplin müfettişi İsviçreli hukukçu Jean Samuel Leuba’yı görevlendirdi. Leuba aslında Türk futboluna pek uzak bir isim değil... Beşiktaş’ın mali fair play’den dolayı ceza almasını sağlayan kişi...

 

Kusur var mı yok mu!

 

İşte bu Leuba, hem Trabzonspor’un “şike-teşvik” olayının içinde bulunup bulunmadığını soruşturacak, hem de Trabzonspor’un şikayet ettiği Türkiye Futbol Federasyonu’nun kusurlu olup olmadığına bakacak.

Fenerbahçe’nin 18 Temmuz’daki yeni başvurusunda, “Trabzonspor’un ilk Avrupa maçı 21 Ağustos’ta oynanacak. Bu tarihten önce kararınızı çıkarın” dediği vurgulandı. UEFA’daki duruşma için tarih de belli oldu. Buna göre, Leuba’nın hazırlayacağı raporun ardından dosya üzerinden görülecek duruşma 16 Ağustos’ta gerçekleştirilecek. UEFA Disiplin Kurulu, bu oturumunda hem Trabzonspor’un durumunu karara bağlayacak, hem de TFF ile ilgili düşüncesini ortaya koyacak.

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