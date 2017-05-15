Fenerbahçe'den UEFA'ya çıkarma

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve bazı yönetim kurulu üyeleri, UEFA Başkanı Aleksandr Ceferin ile İsviçre'de bir araya geldi.

Sarı-lacivertli kulübün asbaşkanlarından Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe TV'ye yaptığı açıklamada, kendilerini son derece memnun eden görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.



Görüşmede, Yıldırım Demirören başkanlığında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) delegasyonunun da yer aldığını aktaran Mosturoğlu, "Yaklaşık bir ay evvel randevusu alınmış, planlanmış bir toplantıydı. Ajandamızda hem kulübümüzü hem de Türk futbolunu ilgilendiren bir takım konular vardı. Kendi düşüncelerimizi aktardık. Çok olumlu, muazzam denilebilecek bir toplantı oldu." diye konuştu.



UEFA Başkanı Ceferin ve genel sekreteriyle karşılıklı görüş alış verişinde bulunduklarını anlatan Mosturoğlu, "UEFA'nın yeni yönetiminin, kulüp bazlı bir anlayışı olduğunu anladık. Daha evvel böyle doğrudan diyalogların kurulması çok tesadüf edilebilen bir durum değildi. Bu bizi son derece memnun etti." ifadelerini kullandı.



Şekip Mosturoğlu, UEFA yetkilileriyle yapılan görüşmelerle ilgili olarak şunları söyledi:



"Somut olarak şunu söyleyeyim. Kulübümüzün uzunca bir dönemdir, 5-6 yıldır bloke edilmiş 2,1 milyon avro parası vardı. UEFA Başkanı, bunun hemen ödenmesi konusunda talimat verdi. Bu çok olumlu bir gelişme ve gündemdeki maddelerden sadece bir tanesiydi. Mali fair play ve diğer konular vardı yine gündemde. Onları da konuştuk. Toplantı çok muazzam oldu. İnşallah olumlu sonuçlarını hem kulübümüz hem de Türk futbolu adına önümüzdeki günlerde görürüz. "



Öte yandan, TFF delegasyonunun toplantıda yer almasıyla ilgili sarı-lacivertli yönetici, "Onlar da Türk futbolu ile ilgili bir takım beklentileri ve problemleri aktardılar. Bana göre çok iyi bir toplantı oldu. Ayrıca onlara seçilmelerinden dolayı hayırlı olsun dileklerimizi de bildirdik." değerlendirmesinde bulundu.