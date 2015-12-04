T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe'den UEFA açıklaması

UEFA, finansal fair play kapsamında Fenerbahçe'nin gelirlerine el koymuştu

04 Aralık 2015 19:20

UEFA tarafından Finansal Fair Play kapsamında gelirlerine el konulan Fenerbahçe, konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada UEFA'nın genel merkezinde yetkililerle görüşme gerçekleştirildiği ve sunulan çalışma dosyasını UEFA yetkililerinin önümüzdeki günlerde inceleyeceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bugün Türkiye saati ile 12:00’de, UEFA’nın Nyon’da bulunan merkez binasında, Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri ve profesyonelleri, kulübümüzün mevcut finansal durumu ve planlamasıyla ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Komitesi’nin başkan ve üyeleri ve UEFA İdari Yönetim Komitesi Üyelerinin de katıldığı toplantı, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Sunum sırasında ayrıca, UEFA görevlilerine yöneticilerimiz tarafından bir çalışma dosyası da sunuldu.

UEFA’nın ilgili birimleri, sunulan bu çalışma dosyasını önümüzdeki dönemde inceleyecek. Süreç ve aşamalarla ilgili ise gelişmeler, tarafımızdan kamuoyuyla paylaşılacaktır.

ETİKETLER

fenerbahçeuefafairplay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24