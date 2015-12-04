Fenerbahçe'den UEFA açıklaması

UEFA tarafından Finansal Fair Play kapsamında gelirlerine el konulan Fenerbahçe, konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada UEFA'nın genel merkezinde yetkililerle görüşme gerçekleştirildiği ve sunulan çalışma dosyasını UEFA yetkililerinin önümüzdeki günlerde inceleyeceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bugün Türkiye saati ile 12:00’de, UEFA’nın Nyon’da bulunan merkez binasında, Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri ve profesyonelleri, kulübümüzün mevcut finansal durumu ve planlamasıyla ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Komitesi’nin başkan ve üyeleri ve UEFA İdari Yönetim Komitesi Üyelerinin de katıldığı toplantı, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Sunum sırasında ayrıca, UEFA görevlilerine yöneticilerimiz tarafından bir çalışma dosyası da sunuldu.

UEFA’nın ilgili birimleri, sunulan bu çalışma dosyasını önümüzdeki dönemde inceleyecek. Süreç ve aşamalarla ilgili ise gelişmeler, tarafımızdan kamuoyuyla paylaşılacaktır.