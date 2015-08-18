Fenerbahçe’den TFF Başkan Vekili İbrahim Usta’ya istifa çağrısı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili İbrahim Usta, şike davasına ilişkin yaptığı, “O dosya kapanmadı. Olayın süreci şu anda FIFA’da itiraz halindedir. Bunun peşinden CAS vardır. Oradan gelecek olan karar aynen uygulanacaktır” açıklamasına Fenerbahçe Kulübü, Usta için istifa çağrısında bulunurak tepki gösterdi.

Fenerbahçe’den, İbrahim Usta’ya cevaben yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“TFF Başkan Vekili Sayın İbrahim Usta’nın basına yansıyan açıklamaları kamuoyunun malumudur. Tepe yönetiminde görev yaptığı kurumun kanununu, ana statüsünü bilmeyen Sayın Usta’nın, Türk futboluna hangi değeri, nasıl kazandırabileceği bizim için büyük bir soru işaretidir. Sözde şike sürecinin, devlet içinde örgütlenen paralel yapının bir kumpas çalışması olduğu bugün hemen hemen bütün unsurları ile ortaya çıkmıştır. Bu kumpası kuran ve uygulayan kamu görevlilerinin tamamı görevden alınmış, büyük bir kısmı tutuklanmış, bir kısmı ise arkasına dahi bakmadan ülkeden kaçmıştır. Yeniden yargılama süreci ve 3 Temmuz Kumpası ile ilgili olarak yapmış olduğumuz suç duyurusu neticelendiğinde, paralel yapının futbol üzerinden nasıl bir oyun tezgahladığı, sipariş özel yetkili savcılık ve mahkemelerin işbirliği içinde oldukları, emniyet mensupları ile futbol üzerinden büyük kitleleri ne amaçla ve nasıl karşı karşıya getirerek toplumsal huzuru ve barışı hedef aldığı bütün yönleri ile ortaya çıkacaktır. Bilinmelidir ki bu tarihten itibaren ise hiçbir şey Fenerbahçe Spor Kulübü ve Büyük Fenerbahçe Taraftarı için eskisi gibi olmayacaktır. Kuşkusuzdur ki kumpasa ortak olan tüm paydaşlar, yargı ve tarih önünde yaptıklarının hesabını bir gün mutlaka verecektir. Fenerbahçe Spor Kulübü ve taraftarları bu kişilere sorulacak hesabın sonuna kadar takipçisi olacaktır. Geçtiğimiz günlerde bu kumpası kuran paralel yapılanmanın mensupların arzuladıkları çatışma ortamını sağlamak için ektikleri terör tohumları, meyvesini kulübümüze ve mensuplarına karşı yapılan suikast eylemleri ile yeşertmiştir. Sayın Usta tarafından bilerek ya da bilmeyerek yapılan son derece talihsiz açıklamalar sadece bu terör iklimine fayda verecek niteliktedir. Bu açıklamayı takiben gerçekleşecek olası bir saldırının azmettiricileri arasında Sayın Usta da yerini almış olacaktır. Liglerin daha başında, üstelik en yetkili makamı işgal eden kişinin, sorumsuzca ve tamamen popülist düşünceler ile yapmış olduğu açıklamalar da bu çerçevede değerlendirilmelidir. Sayın Usta gibi insanların bir yandan paralel yapılanmanın varlığı ve eylemleri konusunda görüş bildirirken diğer yandan bu yapının şaheseri olan şike kumpası için farklı görüş bildirmeleri açıkça samimiyetsizliktir ve insanları kandırmaktan öte bir durum değildir. Gelinen noktada Fenerbahçe Spor Kulübü’ne karşı kurulmuş olan kumpasın gerçek yüzü akıl ve vicdan sahibi herkes tarafından görülmekte ve kabul edilmektedir. Bu olay, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören tarafından içinde bulunduğumuz Hasan Doğan sezonunu için açıklanan “barış, kardeşlik, futbolun marka değerinin yükseltilmesi gibi” yüksek değerleri gerçekleştirmek hususundaki Türkiye Futbol Federasyonu’nun samimiyetini göstermesi açısından da önemli bir örnek teşkil etmektedir. Açıklamalarında Türkiye Futbol Federasyonu’ndaki görevinde tarafsız olamayacağını açıkça beyan eden Sayın Usta derhal bu görevinden istifa etmelidir ya da Türkiye Futbol Federasyonu tarafından gereğinin yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde bu tarihten itibaren kulübümüz ve mensupları ile alakalı olarak Türkiye Futbol Federasyonu tarafından alınacak her türlü karar meşruiyet noktasında tartışmalı olacaktır.”