-Fenerbahçe'den teşekkür İSTANBUL (A.A) - 21.09.2011 - Fenerbahçe Kulübü, sadece kadınlar ve çocukların izleyebildiği ve 46 bin taraftarın ilgi gösterdiği tarihe geçen Fenerbahçe-Manisaspor maçının ardından yaptığı açıklama ile camiaya teşekkür etti. Kulübün resmi internet sitesinde ''1907'den sonsuza Türkiye'nin En Büyük Ailesi'' başlığıyla yapılan açıklamada şöyle denildi: ''Bizim için değişen çok şey yok aslında, 1907'den 1919'a ya da 2011'e... İlk günkü gibiyiz. Yan yana, omuz omuza, bazen de nöbet değişimi yaparak; bir diğerimizin yerini alarak onu hiç aratmadan, bayrağımızı asla düşürmeden. Dün olduğu gibi. İçeriden yükselen 'Sarı' seslerine, dışarıdan eşlik eden 'Lacivert' sesleriyle, ilk andan son ana kadar tek nefes 'Fenerbahçe' olarak, tarihe, evladımıza miras bir sayfa daha açtık; adımızı gururla ama yine sarı lacivert yazdık. Ne şampiyonluk büyüklüğü, ne kupa büyüklüğü, tek yürek olmanın büyüklüğü bizimki. Ne kadın, ne çocuk, ne erkek ayrımı, 12. adam olmanın, 'Bir' olmanın bilinci bizimki. Bu, kalbi sadece arma aşkıyla atanların, bu, son sözü Fenerbahçe olanların haykırışı. Sonsuz teşekkürler, 1907'den sonsuza Türkiye'nin en büyük ailesine, Fenerbahçemize.''