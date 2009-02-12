Fenerbahçe'den tarihi başarı

Fenerbahçe, "Futbol Para Ligi"ne giren ilk Türk kulübü oldu. Fenerbahçe, yıllık 111,3 milyon euro tutarındaki geliriyle 19. sırada yer aldı.



Deloitte, küresel düzeyde futbol kulüplerinin gelirlerini incelediği geleneksel "Futbol Para Ligi 2009" araştırmasını yayınladı. Araştırmanın sonuçlarına göre, dünyanın en çok gelir elde eden futbol kulübü "Real Madrid" olurken, Türkiye’den ilk kez Fenerbahçe, ilk 20 kulüp arasına girmeyi başardı. Fenerbahçe yıllık 111,3 milyon euro tutarındaki geliriyle 19. sırada yer aldı.



Deloitte’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, çalışmada 2007-2008 futbol sezonunda mücadele eden kulüplerin gelirleri incelendi. Sıralamada birinciliği 366 milyon euro ile Real Madrid, ikinciliği 325 milyon euro ile Manchester United, üçüncülüğü 309 milyon euro ile Barselona aldı.



Fenerbahçe, Avrupa’nın "beş büyük" futbol ligi (İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya, Fransa) dışında yer alan bir ligden Futbol Para Ligine giren ilk kulüp olarak, etkileyici bir başarı gösterdi.



Fenerbahçe’nin naklen yayın hakları, maç günü gelirleri, sponsorluk anlaşmaları ve logolu ürün satışlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalde mücadele etmesi de gelirlerini artıran çok önemli bir faktör oldu.



Real Madrid 2007-2008 sezonunda gelirlerini 15 milyon euro artırarak, yüzde 4 oranında bir büyüme sağladı. İkinci sıradaki Manchester United da İngiltere Premier Lig Şampiyonluğu’nu ve UEFA Şampiyonlar Ligi’ni kazanarak



gösterdiği başarılarla, gelirlerini 45 milyon sterlin yükseltti. Bu, kulübün gelirlerinde yüzde 21’lik bir artış anlamına geliyor. Üçüncü sıradaki Barselona ise gelirlerini 19 milyon euro artırarak, yüzde 6 oranında artış sağladı.



Sterlinin değer kaybı İngiliz kulüplerini vurdu



Açıklamaya göre, sterlinin euroya karşı değer kaybetmesi genel olarak İngiliz kulüplerini olumsuz etkiledi. Sterlin, euro karşısında gücünü korumuş olsaydı bu yıl en zengin 20 futbol kulübü sıralamasına en az dokuz İngiliz kulübü girebilecekti ve Manchester United, gelirlerindeki artış ile Real Madrid’in önünde yani birinci sırada yer alacaktı.



Bu yılki listeye 7 İngiliz kulübünün yanı sıra, 4 Alman, 4 İtalyan, 2 Fransız, 2 İspanyol ve bir Türk kulübü girmeyi başardı.



Bu yılki sıralamada Almanya’nın ünlü futbol takımı Bayern Münih beş yıl aradan sonra Deloitte Futbol Para Ligi’nde ilk beşe tekrar geri döndü. Dördüncü sıradaki Bayern Münih’i bu kez beşinci olarak Chelsea takip ediyor.



Suttgart ve Mancehester’de ilk kez listede



Bu yıl dünyanın en zengin 20 futbol kulübü sıralamasında Fenerbahçe ile birlikte iki yeni takım daha yer alıyor. Alman futbol kulübü Stuttgart bu yıl listeye ilk kez girerken, Manchester City de 20. sıradan zenginler ligine girdi.



20 takımın oluşturduğu Futbol Para Ligi’nin toplam geliri ise bir önceki sezona göre 220 milyon euroluk bir artış (yüzde 6) ile 3,9 milyar euro olarak gerçekleşti.



Kriz seyirciyi etkilemedi



Deloitte Türkiye Spor Endüstri Lideri Burç Seven, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, futbol sektörünün krize karşı hayli dirençli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Krizden sonra yeşil sahalardaki seyirci sayısında kayda değer bir düşme görülmüyor. Ayrıca başta İngiltere, Almanya, Fransa ve İspanya gibi Avrupa ülkeleri olmak üzere pek çok ligde kulüpler televizyon naklen yayınları konusunda uzun vadeli ve yüksek değerli anlaşmalar yaptılar. Dolayısıyla gelir kaynakları sağlam görünüyor. Ama bu durum kulüpleri hareketsizliğe itmemeli. Krizin gerçek bilançosu 2009-2010 sezonu sonunda belli olacak. Kulüpler gerek stadyumlarda, gerekse de ticari faaliyetlerinde daha fazla gelir elde edecek modeller geliştirmeliler."

