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Spor

Fenerbahçe'den taraftarlarına uyarı: Maç günü Monaco topraklarında bulunmayın!

Monaco Prensliği, 3 Ağustos tarihinde Fenerbahçeli taraftarların girişini yasaklamıştı

01 Ağustos 2016 20:22

Fenerbahçe Kulübü, 3 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak Monaco maçı için taraftarlarına uyarılarda bulundu

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3 Ağustos Çarşamba günü Monaco ile deplasmanda oynayacakları Şampiyonlar Ligi, 2. ön eleme turu rövanş karşılaşmasıyla ilgili olarak, daha önce Fenerbahçe taraftarlarının maç günü, Monaco Prensliği topraklarında bulunmalarının hükümet kararıyla yasaklandığı hatırlatılarak, şu görüşlere yer verildi:

"Bu karara ek olarak, Fransa Cumhuriyeti Alpes-Maritimes Valiliği kararları uyarınca, 1 Ağustos Pazartesi, yerel saatle 00.00 ve 3 Ağustos Çarşamba yerel saatle 23.59'a kadar Fenerbahçe taraftarlarının bireysel ya da toplu halde Alpes Maritimes Bölgesi'ne girişi yasaklanmış, yerel otoritelerce bahse konu karara muhalif davranış gösteren taraftarlara kanuni yaptırım uygulanacağı ifade edilmiştir. (Bu bölgeye Monaco da dahildir)"

Açıklamada, sarı-lacivertli taraftarların bir sorun yaşamaması için alınan kararlara itibar etmesi istenerek, "Taraftarlarımız bahse konu bölgelerde Fenerbahçe taraftarı olduklarını belli eden aksesuarlar kullanamayacak (forma, atkı, bayrak vb.), bireysel ya da toplu tezahürat yapamayacak, Fenerbahçe taraftarları olduklarını belli eden tüm hal ve hareketlerden kaçınmak durumunda kalacaklardır. Fransa resmi otoriteleri tarafından alınan tüm resmi kararlara, taraftarlarımızın herhangi bir sorun yaşamamaları adına itibar edilmesini önemle rica ederiz" denildi.

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