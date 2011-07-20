-FENERBAHÇE'DEN TARAFTARINA DUYGUSAL ÇAĞRI İSTANBUL (A.A) - 20.07.2011 - Fenerbahçe Kulübü, bir taraftar derneği üyesinin taraftara seslenişini içeren yazıyı, resmi internet sitesinde yayınlayarak, yarınki Shakhtar Donetsk maçı öncesi taraftarına duygusal bir çağrı yaptı. Kulübün internet sitesinden yayınlanan metinde yarınki karşılaşmayla ilgili, ''21 Temmuz akşamı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'nda bir maç oynanacak. Ama bu, sadece bir futbol maçı değil. O akşam Kadıköy semaları sarı- lacivert aşka boyanacak. Lacivert gökyüzü sapsarı bir tutkuyla alev alacak. O akşam Fenerbahçe ruhu, kendisini yok sayanlara meydan okuyacak. İnançlı ellerden çıkmış pankartlar asılacak dört bir yana. Gerçek sevdanın sembolü olan bayraklar dalgalanacak. Yeri göğü Fenerbahçe şarkıları çınlatacak'' denildi. ''Fenerbahçe ruhu seni çağırıyor'' başlığıyla yayınlanan metinde, özetle şu ifadeler yer aldı: ''21 Temmuz akşamı seni Aykut Kocaman beklemiyor. Mehmet Topuz, Gökhan Gönül, Volkan Demirel, Alex de Souza değil seni bekleyen. Mabedim dediğin yerin arsasını kendi cebinden verdiği parayla satın alan 104 yıllık efsanenin kurucu başkanı Nurizade Ziya Bey bekliyor. Kulübün sıkıntılı ilk yıllarında adını değiştirmesi karşılığında diğer kulüplerle birleşmesi teklif edildiğinde 'Fenerbahçe Ben'im' diyerek kulübün adının ve kimliğinin kuruluşundan henüz iki yıl sonra tarihe karışmasını engelleyen Ayetullah Bey bekliyor. Fenerbahçe'nin kuruluş toplantısına ev sahipliği yapan ilk kaptan Enver Necip Bey bekliyor. Göğsünde gururla taşıdığın armayı çizerek, nesilden nesile aktarılan bir sevda mührüne imza atan Topuz Hikmet bekliyor. 1914'te şehit olduğunda üniformasının altında Fenerbahçe forması olan üsteğmen Sadık Bey, Çanakkale şehidi piyade teğmen Burettin Bey, at sırtında cepheden sahaya, sahadan cepheye koşarken şehit düşen sağ bek Emirzade Arif Bey bekliyor. Kurtuluş Savaşı'nda cepheye gitmekten korktukları için takımdan ayrılan futbolculara 'Ne siz, ne de sizlerin paşaları bu kulübü yıkamayacak! Sizler ve sizler gibilerin üç kuruşluk menfaate eğilen karakterleri ile bu kulüp yasayacaksa ölsün daha iyi. Bu vatan bizimdir, gittiğiniz yer sizin olsun' diyen Fenerbahçe'nin asil kaptanı, hocası, başkanı Galip Kulaksızoğlu bekliyor. Mabedine adı verilen, delicesine sevdiği renklere başkanlık yapmayı Başbakanlıktan önde tutan Şükrü Saracoğlu bekliyor. Ve 'Darağacında olsam bile son sözüm Fenerbahçe' diyen Başkanın ve yöneticilerin seni bekliyor. Seni 21 Temmuz akşamı Fenerbahçe bekliyor. Sen! Sarı-lacivert renklere gönül vermiş Fenerbahçeli. Günlerdir kulaklarında, kalbinde yankılanan sesi duyuyor musun? Fenerbahçe ruhu seni çağırıyor''