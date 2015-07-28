Fenerbahçe'den taraftara uyarı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda yarın Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Shakhtar Donetsk maçında yaşanabilecek en ufak bir disiplin ve güvenlik ihlalinde, sarı-lacivertli takımın Avrupa'dan men edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısını yaptı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 2012-2013 futbol sezonunda UEFA avrupa ligi maçlarında yaşanan önemli disiplin ve güvenlik ihlalleri nedeniyle sarı-lacivertli kulübün çok ciddi yaptırımlara ve para cezalarına maruz kaldığı hatırlatılarak, "Kulübümüzle ilgili, yaşanan bu olaylar nedeniyle UEFA Avrupa Ligi müsabakalarından ihraç kararı verilmiş ve kulübümüzün cezası, benzer olayların bir daha yaşanmaması koşuluyla ertelenmiştir" denildi.



Sarı-lacivertli taraftara uyarıda bulunulan açıklamada, "Fenerbahçe-Shakhtar Donetsk maçında yaşanabilecek en ufak bir disiplin ve güvenlik ihlali, takımımızın emin adımlarla yürüyeceğine inandığımız Avrupa yolunda geri dönülemez bir yaptırıma sebep olacak, takımımız Avrupa'dan men edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır" ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada ayrıca, Fenerbahçe taraftarının, sarı-lacivertli takımın iyi gününde yanında olmakla birlikte, kötü gününde de ayağa kalkmasındaki en önemli faktörlerden biri olduğu vurgulanarak, taraftarlardan maç öncesi, sırası ve sonrasında uyması gereken konular hakkında bilgi verildi.