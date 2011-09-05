-Fenerbahçe'den taraftara teşekkür İSTANBUL (A.A) - 05.09.2011 - Fenerbahçe Kulübü, şike iddialarına yönelik soruşturma sürecinde geçirdiği zor dönemde kulübe destek olmak amacıyla ''1 günde 1 milyon lira'' kampanyası düzenleyen taraftarına teşekkür etti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, internette örgütlenen taraftarların dün sabah saatlerinden itibaren Fenerium mağazalarına akın ederek, kampanyanın hedefine ulaştığını bildirdi. Açıklamada şöyle denildi: ''(Ben Fenerbahçeliyim! Kulübüme 1 günde 1 milyon lira kazandırırım) söylemiyle, forumlarda ve sosyal medyada örgütlenen, birbirine söz veren taraftarlarımız, dün sabah saatlerinden itibaren genç yaşlı, kadın erkek, hiçbir fark gözetmeksizin, el ele Türkiye genelindeki Feneriumlara akın etti ve hedefine ulaştı.''