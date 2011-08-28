Fenerbahçe'den 'tahriklere kapılmayın' çağrısı

T24 - Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli taraftarlardan, kulübü ve yöneticileri zor durumda bırakacak eylemlerden uzak durmalarını istedi.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bugün Kadıköy'den Bağdat Caddesi'ne yürüyen taraftarların içerisinden küçük bir grubun, kısa bir süre de olsa siyasilere, bazı sponsorlara ve rakiplere karşı küfür içeren sloganlar attıklarının üzülerek öğrenildiği belirtilerek, şu görüşlere yer verildi:



''Bu konuda defalarca uyarılar yayınlamamıza ve yaşanan sürece tepki göstermek ve kulübünün yanında olmak isteyen taraftarımızın bu gibi eylemlerden uzak durması gerektiğini belirtmemize karşın bu tarz olayların yaşanıyor olması kabul edilemez. Bu şekilde eylem ve söylem içerisinde bulunanlar bilmelidirler ki; bu yaptıkları kulübümüze destek olmak değil kulübümüzün haklı olduğu noktalarda hakkını savunabilmesini engellemektir.



Bir kez daha taraftarlarımızın kulübümüzü ve yöneticilerimizi her anlamda zor durumda bırakacak ve haklı davamızda haksız duruma düşmemize neden olacak bu tarz eylemlerden uzak durmalarını ve tahriklere kapılmamalarını önemle rica ederiz.''





