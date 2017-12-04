Fenerbahçe'den suç duyurusu

İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçe Kulübü, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 9\'uncu haftasında Fenerbahçe Doğuş ile Trabzonspor arasında oynanan müsabakada yaşanan olaylar, açılan pankart ve Trabzonspor Başkanı\'nın yaptığı açıklamalardan dolayı suç duyurusunda bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, \"Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 9. hafta maçında dün Hayri Gür Spor Salonu\'nda Trabzonspor ile karşılaşmıştır. Söz konusu karşılaşma esnasında spor salonunda açılan pankart, maç boyunca edilen küfürler, salonda yaşanan sportmenliğe aykırı olaylar, sporcularımızın maruz kaldığı şiddet ortamı ve Trabzonspor Basketbol Kulübü Başkanı\'nın hakaret ve iftira dolu açıklamalarıyla ilgili tarafımızdan suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız\" denildi.

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