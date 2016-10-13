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Spor

Fenerbahçe'den 'Sosa' açıklaması

Sosa, Beşiktaş'tan Milan'a transfer olmuştu

13 Ekim 2016 16:37

Fenerbahçe Kulübü, İtalya'nın Milan takımında forma giyen Arjantinli futbolcu Jose Sosa'nın transfer edileceğine yönelik basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, son dönemde yazılı ve görsel basında Jose Sosa'nın isminin sarı-lacivertli takımla anıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde yazılı ve görsel basında, Arjantinli futbolcu Jose Sosa’nın ismi kulübümüzle anılmaktadır. Bu haberler yalandır. Bahse konu oyuncuyla hiçbir şekilde ilgimiz yoktur" 

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