Fenerbahçe'den 'Sosa' açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, İtalya'nın Milan takımında forma giyen Arjantinli futbolcu Jose Sosa'nın transfer edileceğine yönelik basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, son dönemde yazılı ve görsel basında Jose Sosa'nın isminin sarı-lacivertli takımla anıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde yazılı ve görsel basında, Arjantinli futbolcu Jose Sosa’nın ismi kulübümüzle anılmaktadır. Bu haberler yalandır. Bahse konu oyuncuyla hiçbir şekilde ilgimiz yoktur"