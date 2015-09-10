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Spor

Fenerbahçe’den Sneijder açıklaması

Sarı lacivertli ekip ezeli rakibi Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Sneijder'le ilgilendiği yönündeki haberleri yalanladı

10 Eylül 2015 17:03

Galatasaraylı futbolcu Wesley Sneijder hakkında Fenerbahçe’nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Bugün tarihli Habertürk, Sabah, Fotomaç ve Takvim Gazeteleri’nde Sneijder’in Fenerbahçe’ye transfer edilmesi ihtimaline sıcak bakıldığı yönünde çıkan haberler üzerine böyle bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Değerli basınımızın yalan üretme alışkanlığı devam etmektedir” denildi.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle;

Bugün tarihli Habertürk, Sabah, Fotomaç ve Takvim Gazeteleri’nde Sneijder’in Fenerbahçe’ye transfer edilmesi ihtimaline sıcak bakıldığı yönünde çıkan haberler üzerine böyle bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Değerli basınımızın yalan üretme alışkanlığı devam etmektedir.

Değerli basındaki bahsi geçen Sneijder, başarılı bir sporcudur. Bu sporcuyla ilgili herhangi bir transfer planlamamız bulunmamaktadır.  Ayrıca, bu mevkide birçok başarılı sporcularımız kadromuzda mevcuttur. Bu tarz dedikodu içerikli haberlerle oluşturulan bu tür gazetecilik anlayışını kınıyoruz.

Daha önce olduğu gibi bugün ve bundan sonra da bu tür doğru olmayan haberler için ilgili basın kuruluşlarını SPK’ya şikâyet ettiğimizi kamuoyuna duyururuz.,

 

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