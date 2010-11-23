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Spor

FENERBAHÇE'DEN SİSSOKO AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A)

23 Kasım 2010 15:17

-FENERBAHÇE'DEN SİSSOKO AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A) - 23.11.2010 - Fenerbahçe Kulübü, Juventus'ta forma giyen Mohamed Sissoko'nun transferiyle ilgili herhangi bir çalışmasının olmadığını açıkladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, basında bu transferin yapılacağına dair haberlerin yer aldığı belirtilerek, şöyle denildi: ''Defalarca açıklamamıza rağmen bazı gazeteler günlerdir Sissoko adlı futbolcuyu transfer edeceğimize dair yalan haberler yapmayı sürdürmektedirler. Bir kez daha tekrar ediyoruz; söz konusu futbolcunun transferi ile ilgili hiçbir çalışmamız yoktur. Basında bir kesimin ısrarla bu futbolcunun kulübümüze transfer olacağı şeklinde haberler yapması akıllara bir menajer operasyonunu getirmektedir. Basın, menajerlerin oyununa gelmemelidir ve transferde aracılık yaparmış gibi davranmamalıdır.'' 

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