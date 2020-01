Fenerbahçe'den şike cezasına tepki: Senaryosu önceden yazılan süreç işlemeye başlatıldı

Fenerbahçe internet sitesinden şike süreci ile yaşanan gelişmelere yönelik sert açıklamalarda bulundu. Açıklamada şike davasıyla ilgili 'senaryosu önceden yazılan süreç işlemeye başlatıldı' denildi.

Kulübün internet sitesinde yapılan yapılan açıklamanan tam metni şöyle;

"Usul ve süresinden çok önce açıklanan savcılık mütalaası ile başlayan; dün itibarı ile Tahkim Kurulu kararları ile hayata geçirilen ve muhtemelen UEFA’nın kararlarıyla son bulacak olan, senaryosu önceden yazılmış süreç, işlemeye başlamış, başlatılmıştır.

19 maç iddiası ile başlayan bu oyun, geri adım atıla atıla önce 13 maça sonra 8-9 maça şimdi de 3-4 maça inmiştir.

Polis fezlekesine dayanarak, iddianameye dahi girmemiş birtakım iddialar üzerinden oluşturulan kurul raporları ile Türk spor hukukuna ihanet edercesine, başkan ve yöneticilerimizi suçlayanlar; 19 maçta şike olduğu yolunda -kendilerinin dahi inanmadığı iddiaların- değiştirilmesinden, azaltılmasından utanç duymamış, özerk spor hukukunu, özel yetkili savcıların mütalaalarına dayandırmayı zul addetmemişlerdir.

Şimdi sıra bu süreci hazırlayanların başta da planladığı üzere UEFA Disiplin Kurulu’ndadır. Kamuoyu görecektir ki, birkaç gün içerisinde önceden tasarlanan pazarlıklar ve bunun sonucu olan süreç an be an bu şekliyle hayata geçirilecektir. Ve ’Fenerbahçe’ adı altında Türk Futbolu feda edilecektir.

Sayın Başkanımız ve Yönetim Kurulumuzun defalarca anlatmaya, uyarmaya çalıştığının aksine, mevcut yasalarda günü kurtarmaya yönelik değişiklikler yapanlar; Fenerbahçe taraftarına şirin gözükme pahasına, Fenerbahçe’yi ve Türk futbolunu lekelemeye kalkanlar, bir gün mutlaka kamuoyu ve yargı önünde bunun hesabını vereceklerdir.

Kulüplerle kişileri ayırmak gibi evrensel spor hukuku ilkeleri ile bağdaşmayan çözüm önerilerinin neden bu kadar süratle hayata geçirildiği aşikardır, milyonların malumudur…

Ne üzücüdür ki bu önerinin sahipleri, kamuoyunu dahi bu yönde etkilemekten kaçınmamışlardır. Gelinen noktada; yöneticilerimiz savunmasız bırakılmış ve haksızca lekelenmiştir.

Bu önerileri hayata geçirenlerin gerekçeleri de hazırdır; "Onlar Fenerbahçe’yi kurtarmıştır." Ancak aslında bu durumun ve gerçeğin böyle olmadığı, çok yakında UEFA kararlarıyla tüm kamuoyu tarafından görülecektir.

Fenerbahçe Spor Kulübü ve onu her platformda destekleyen milyonlar olarak; dik duruşumuzun kaynağı olan, adil yargılanma ve savunma hakkımız tahtında 19 maçta şike ve teşvik olduğu iddialarının, neden ve nasıl 3 maça indiğini ve bu 3 maçın da hangi pazarlıklar sonucunda olmazsa olmaz şeklinde hayata geçirildiği, ivedilikle açıklanmalıdır.

Nasıl olur da kurul raporlarında basit bir şüpheden öteye geçmeyen iddialar, cezaya neden olacak şekilde kabul görmektedir? Bir futbolcunun özel hayatında, futbol dünyasından tamamen uzak kişilerle yaptığı konuşmaları delil olarak kabul edenler, bunun gerekçelerini kamuoyuna açıklamak zorundadır.

Kurullarda göreve başlamadan önce, bilirkişi edasıyla yorum yapanlar, ’Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım Operasyonu’ için sipariş edilen 6222 sayılı yasanın imal sürecine bizzat katılmakla kalmamış; şu an da ’Kurul Üyesi’ sıfatıyla karar merciinde yer almaktadırlar. Bu kişiler, gereğini yapmadığı takdirde, kulübümüz, bu kişileri kamuoyuna sunmaktan kaçınmayacaktır.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kavgaya çekilmek istendiği aşikardır.

Bu ana kadar, bu kavgadan kaçınmamızın tek nedeni, Türk Futbolunun uğraması muhtemel zararlardı. Sayın Başkanımıza, Yöneticilerimize ve taraftarımıza yönelik bu eylem ve tasarrufları yakından takip etmekteyiz.

Açıkça ifade etmeliyiz ki, sabrımız taşmak üzeredir.

Gelinen noktada, camiamız ve spor kamuoyu, Fenerbahçe Spor Kulübü’ne karşı hukuk dışı yolları tercih edenlerle, her yerde ve her tür bedeli göze alarak savaşmaya hazırdır.

Unutulmamalıdır ki Fenerbahçe darağacında değildir; Unutulmamalıdır ki Fenerbahçe son sözünü henüz söylememiştir"