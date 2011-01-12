-FENERBAHÇE'DEN SEZER ÖZTÜRK AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A) - 12.01.2011 - Fenerbahçe Kulübü, Sezer Öztürk'ün transferi karşılığında Eskişehirspor'a, Bilica artı para önerdikleri iddialarının doğru olmadığını açıkladı Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, ''Bazı basın yayın kuruluşlarında, Eskişehirspor'dan Sezer Öztürk'ü transfer etme karşılığında, bu kulübe para artı futbolcumuz Bilica'yı önerdiğimiz şeklinde iddialar yer almaktadır. Söz konusu iddiaların hiçbiri doğru değildir'' denildi.