T24 LogoT24 Logo
Spor

FENERBAHÇE'DEN SEZER ÖZTÜRK AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A)

12 Ocak 2011 21:18

-FENERBAHÇE'DEN SEZER ÖZTÜRK AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A) - 12.01.2011 - Fenerbahçe Kulübü, Sezer Öztürk'ün transferi karşılığında Eskişehirspor'a, Bilica artı para önerdikleri iddialarının doğru olmadığını açıkladı Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, ''Bazı basın yayın kuruluşlarında, Eskişehirspor'dan Sezer Öztürk'ü transfer etme karşılığında, bu kulübe para artı futbolcumuz Bilica'yı önerdiğimiz şeklinde iddialar yer almaktadır. Söz konusu iddiaların hiçbiri doğru değildir'' denildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24