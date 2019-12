-FENERBAHÇE'DEN SERT AÇIKLAMA İSTANBUL (A.A) - 18.04.2011 - Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, ''Geçen iki haftada MHK ve TFF'nin, yaşananlardan hiç ders almadığını, kötü gidişatın sebeplerini araştırmak yerine sessizlik içinde olanları seyretmek ile yetindiğini görüyoruz'' denildi. Sarı-lacivertli kulüp, Spor Toto Süper Lig'de Gaziantespor maçında yapıldığını savunduğu hakem hatalarına ilişkin, Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'na, medyada yapılan değerlendirmelere ve taraftarlarına mesajlar gönderdiği bir açıklama yayınladı. Kulübün internet sitesinde yapılan, ''İnsan hatasının ötesine geçen bilinçli yanlışlar'' başlıklı açıklamada, şampiyonluk yarışında karşı karşıya kaldıkları hakem hataları sonucunda, ''Terazinin kantarının dengesini yitirmeye başladığının Gaziantepspor maçında bir kez daha açık bir şekilde görüldüğü'' savunularak, ''Bundan daha iki hafta önce Bursaspor maçında verilmeyen penaltılarımız sonucunda, belki de lig yarışının gidişatı etkilendi'' denildi. Gaziantepspor maçının kaderini, hakemin (Hüseyin Göçek) belirlediği ileri sürülen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Geçen iki haftada MHK ve TFF'nin, yaşananlardan hiç ders almadığını, kötü gidişatın sebeplerini araştırmak yerine sessizlik içinde olanları seyretmek ile yetindiğini görüyoruz. Bunun sonucunda, Gaziantepspor maçının daha 45. saniyesinde verilmeyen bir penaltı ile başlayan hatalı kararlar serisini, hakemin formsuzluğu olarak adlandırmak, son derece zorlama ve gerçekçi olmayan bir durum olacaktır. Maçın kaderini, verilmeyen penaltılar, gösterilmeyen ve haksız yerlerde gösterilen kartlar, hatalı bir kararın ardından hatanın giderilmesi amacıyla verilen bir başka hatalı karar ile sahadaki futbolcular değil, müsabaka hakemleri belirlemiştir. Sahada 50 bin taraftarımızın, ekran başında ise milyonlarca futbolseverin gördüklerini, pozisyonlara en yakın kişiler olan hakemlerin görmemesi nasıl izah edilebilir? Üstelik bu sadece bir ya da iki pozisyon için değil onlarca pozisyon için geçerliyken, tüm bunları hakemin formsuzluğuna bağlı basit hakem hataları diye yorumlamak mümkün olabilir mi?'' -''HAKEMLERİN YAPTIRIM İLE KARŞILAŞTIKLARINI GÖRMEK MÜMKÜN OLACAK MI?''- Hep bir takımın başına gelen yanlış kararların sadece hakem hatası ya da formsuzluğu ile izah edilemeyeceği vurgulanan açıklamada, şampiyonluk yarışındaki rakipleri Trabzonspor'un bu hatalarla hiç karşılaşmadığı belirtilerek, şöyle denildi: ''Bu denli hatalı kararlar veren ve gördüğünü dahi çalmayan hakemlerin mesleki olarak bir yaptırım ile karşılaştıklarını görmek mümkün olmayacak mı? Her fırsatta, her camiadan özür dileyen MHK Başkanı, kulübümüze karşı yapılan hatalar alışkanlık haline geldiği ya da bu hatalar vakayı adiden sayıldığı için mi bugüne kadar herhangi bir açıklama yapmadı ve yapmıyor? Fenerbahçe maçlarında verilmeyen bu kadar penaltı, Fenerbahçeli futbolcuların ceza sahasında üzerlerindeki formayı çıkarmaya varan formadan çekme, güreş sporunun her türlü taktiğini yapmaya varan sert futbolun bir izahı var mı? Bu kadar fazla sayıda ve hep bir takımın başına gelen yanlış kararlar, sadece hakem hatası ya da formsuzluğu ile izah edilebilir mi? Bize bu derece yoğun yapılan bu hatalarla, şampiyonluk yarışındaki rakibimiz nasıl oluyor hiç karşı karşıya kalmıyor? Bunun mantıklı bir izahı olabilir mi?'' -''FUTBOLUN KURALLARI BELLİDİR''- Futbol kurallarının ligden lige, takımdan takıma değişkenlik göstermemesi gerektiği kaydedilen açıklamaya şöyle devam edildi: ''Futbolun kuralları bellidir. Bir penaltı nasıl olur hangi durumlara penaltı kararı verilir bunlar nettir. Bu kararlar, ligden lige, takımdan takıma değişkenlik göstermez. Bu kararların bu denli değişkenlik gösterdiği bir durumda, bu yarıştaki bunca emeğin, çabanın bunlar için yapılan büyük maddi yatırımın, hiçbir anlamı kalmaz. Gaziantepspor maçında, hakemin verdiği yanlış kararlar ile lig şampiyonluğu yarışı bitebilirdi. Allah'ın bir lütfü olarak, hakem hatalarının maçın sonucuna olacak etkisi, son anda yaşanan bir futbol mucizesi ile bertaraf edildi. Ancak böyle bir mucize bir daha asla yaşanmayabilir. Yanlış yapanlar, hata sahibi kişileri uyarmayarak, cezalandırmayarak sonraki yanlışlara ortam oluşturanlar, sorumluluklarından asla kaçamazlar. Fenerbahçe Spor Kulübü ve büyük camiası; başarılarımıza set çekmeye çalışanları, hatanın ötesinde, bilerek yanlış yapanları, asla unutmaz ve her türlü hukuki zemin üzerinde onlarla hesaplaşır, meşru zeminlerde hakkını sonuna kadar arar.'' -MEDYADAKİ YORUMLARA ELEŞTİRİ- Açıklamada, medyada yapılan yorumlara da tepki gösterilerek eleştirilerde bulunuldu. Futbolun bilirkişiliğine soyunanların, her gün gazete gazete, kanal kanal dolaşarak Fenerbahçe Kulübü'ne, futbol takımına ve oynadıkları rakiplere karşı çirkin ithamlarda bulunup, taraftarları tahrik ederek şampiyonluklarını engellemek adına kamuoyu oluşturmaya çabaladığı iddia edilen açıklamada, ''Haklı galibiyetlerimizi, rakip takımların bize karşı oynanamamasına bağlamaya çalışan, şampiyon olmuş bir takımın, şampiyonluk adayı bir başka takıma, geçen yılın diyet borcunu ödediğini hayasızca hiç utanmadan dillendiren bu kişilerin zerre kadar yüzleri kızarmıyor mu'' denildi. Bu kişilerin her yıl aynı şekilde komplo teorileri yorumlarla büyük camiaları karşı karşıya getirdikleri ifade edilen açıklamada, yürürlükte olan ve eskisine oranla daha sert cezalar öngören sporda şiddet yasasının da büyük oranda bu kişilerin yarattığı şiddet ortamının bir sonucu olduğu savunuldu. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamanın başında Gaziantepspor maçındaki destekleri nedeniyle sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür edilerek, ''Tahrik edilmek için yoğun çaba sarf edilmesine rağmen 12. Adam, küfür etmeden, saha olaylarına neden olmadan takıma nasıl destek verilir, dosta düşmana bir kez daha göstererek, herkese büyük bir ders verdi. Bu noktada kulübümüzün şanlı tarihini sporcularımızla birlikte yazan büyük taraftarımıza şükranlarımızı sunuyoruz'' ifadelerine yer verildi.