Fenerbahçe'den Şenol Güneş açıklaması: Taraftarına şirin gözükmek adına gündem değiştirme çabası çok çirkin

Şenol Güneş'in "Fenerbahçe'den başka gelmek isteyen oyuncu da vardı, gelmedi. Önce çok iyi oyuncuydu, şimdi mi kötü oldu" sözlerine ilişkin Fenerbahçe Spor Kulübü'nden sert açıklama geldi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Şenol Güneş’in takımının oynadığı kötü oyunun sebeplerini açıklamak yerine sırf kendi taraftarına ve oyuncusuna şirin gözükmek adına, bir takım derin imalar yoluyla futbolcularımızın tamamını zan altında bırakarak gündem değiştirme çabası içerisine girmesi, son derece çirkindir." denildi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

Dün oynanan derbinin ardından, rakip takım teknik direktörü Şenol Güneş, oynanan maçla hiçbir alakası olmayan bir konu ile takımımızın futbolcularının tamamını hiç hakketmedikleri şekilde zan altında bırakan bir takım açıklamalar yapmıştır.



Şenol Güneş'in, oynanan oyun ve takımının performansı ile alakalı olmayan, kendince kurnaz, gelecek maçlar için avantaj elde etme gayreti ile yapılmış ve geçmişte de benzerlerini gördüğümüz açıklamaları; içinde bulunduğu konumun gerektirdiği profesyonellik anlayışının oldukça uzağındadır.

Şenol Güneş’in takımının oynadığı kötü oyunun sebeplerini açıklamak yerine sırf kendi taraftarına ve oyuncusuna şirin gözükmek adına, bir takım derin imalar yoluyla futbolcularımızın tamamını zan altında bırakarak gündem değiştirme çabası içerisine girmesi, son derece çirkindir.

Geçmişten günümüze ve hatta şuan ki Beşiktaş Profesyonel Futbol Takımı oyuncularından aracılar vasıtasıyla tarafımıza haber göndererek, takımımıza transfer olma arzusunu ileten birçok futbolcu olmuştur. Kulübümüz bu güne kadar Beşiktaş ile sözleşmesi devam eden bir futbolcu ile kulübümüze transferi ile alakalı olarak görüşmemiş ve bundan sonra da görüşmeyecektir. Bunun en iyi örneği Tümer Metin’dir. Sözleşmesi bitmesine rağmen kendisine kulübü ile son kez görüşmesi ve sonuç çıkmaz ise kulübümüze gelmesi söylenmiştir. Tümer Metin bu konuya ilişkin kamuoyunu aydınlatacak bilginin birincil şahididir.



Bilgisi olmadığı konularda da fikir sahibi olan Şenol Güneş, ulusal transfer kurallarının FIFA’nın transfer kurallarından farklı olabileceğini bilmeden açıklamalar yapmıştır. Ulusal transfer talimatımıza göre sözleşmesinin sona ermesine 6 ay kalan bir futbolcunun, mevcut kulübünden izin almadan başka bir kulüp ile transfer görüşmesi yapması FIFA Transfer Talimatı'ndan farklı olarak yasaktır. Şenol Güneş transfer kurallarına ilişkin az bilgisi ile Bursaspor’da futbolcu oldukları dönemde Ozan Tufan, Volkan Şen ile kulüplerinden izin almadan Beşiktaş’a transferleri ile alakalı doğrudan görüşme yapmış ve bu nedenle dönemin Bursaspor Başkanı Recep Bölükbaşı tarafından yapılan sert açıklamaların muhatabı olmuştur. Transfer kurallarını ya bilmeyen ya da kendisinin ve içinde bulunduğu grubun TFF nezdinde dokunulmazlığa sahip olduğunu düşünen Şenol Güneş’in, Gökhan Gönül ve/veya temsilcisi ile bizzat kendisinin ya da Beşiktaş yetkililerinin transfer için görüşme yapmasını, bir dahaki sezon için anlaşmasını profesyonellik diye nitelendirmesi, taraftarımızın bu çarpık duruma karşı gösterdiği haklı tepkiyi eleştirmesi bu yüzden hiç de şaşırtıcı değildir.



Konu Beşiktaş Kulübü olduğunda üç maymunu oynayan Federasyonun, Şenol Güneş’in itiraf mahiyetindeki açıklamalarına ses çıkartmaması artık kanıksanmış bir gerçek iken; medyanın belli bir kısmının bu kadar açık bir durum karşısında dahi doğruyu görememesi de bizim için artık son derece doğal karşıladığımız bir durum haline gelmiştir.