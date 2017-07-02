Fenerbahçe'den santrforsuz idman

Yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de start veren Fenerbahçe, antrenmanlara as santrfor oyuncularından yoksun başladı. İzinli olan Robin van Persie, sakatlığını tam olarak atlatamayan ve mevcut olan fazla kilolarıyla Aykut Kocaman tarafından kadroda düşünülmeyen Fernandao ve İstanbul'da bırakılan Emenike, sarı-lacivertlilerin hazırlık kampına henüz katılmadı.

Üç as santrforundan yoksun kalan Kocaman, hazırlık çalışmaları için bu bölgede 1997 doğumlu altyapı oyuncusu Ahmethan Köse'ye yer verdi.

Kanat organizasyonları

Aykut Kocaman yönetimindeki sarı-lacivertliler antrenmanda hücuma yönelik kanat organizasyonları çalıştı. Oyuncular, sol ve sağ kanattan çeşitli varyasyonlarla kaleye inerek gol bulmaya çalıştı.

Taraftar sahaya indi

Sarı-lacivertli futbolcular ve teknik ekibin çalışmalarını sürdürdüğü sırada, bir taraftar tel örgüleri aşıp antrenman sahasına girdi. Elinde Fenerbahçe forması olduğu gözlenen genç taraftar, sahanın ortasına koşarak antrenman yapan futbolcuların yanına kadar gitti. Fenerbahçeli taraftar güvenlik tarafından sahanın dışına çıkarıldı.

Futbolcular taraftara gitti

Antrenman bitiminde Teknik Direktör Aykut Kocaman, taraftarların isteğini kırmayarak futbolcuları yanlarına gönderdi. Antrenmanın tamamını izleyen taraftarlar sonunda ise oyuncuların yanlarına gelmesi karşısında mutlu oldular. Futbolcular taraftarların tamamını selamladılar.



Ayrıca taraftarlar ve takım arkadaşları, gün itibarıyla 31 yaşına giren Aatıf Chahechouhe'nun doğum gününü tezahürat yaparak kutladılar.