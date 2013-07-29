Fenerbahçe'den Salzburg uyarısı

Sarı-lacivertli kulüp, Red Bull Salzburg maçı öncesi, taraftarlarına ertelenen 1 yıllık men cezasını hatırlattı.

Fenerbahçe 'nin resmi internet sitesinde, 'Önemli Duyuru' başlığı ile yer alan açıklama şöyle:

"Geçtiğimiz sezon yarı finale uzanan Avrupa'daki başarımızda, 'taraftar ve saha olayları' nedeniyle takımımız iki önemli karşılaşmada 'seyircisiz oynama cezası' nedeniyle sahaya taraftarımızdan yoksun çıkmış; Kulübümüz ise aynı nedenle Avrupa Kupaları'ndan 1 yıl men cezası ile karşı karşıya kalmıştı.

İç saha maçların yanı sıra deplasmanda 'konuk takım' statüsünde olduğumuz maçlarda dahi stadyuma meşale sokulması, meşale yakılması ve sahaya atılması, sahte bilet, ... gibi kural dışı davranışlar nedeniyle kulübümüzün aldığı '1 yıl men cezası' sizlerin de bildiğiniz üzere ertelenmişti.

Bu bağlamda, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Öneleme Turundaki rakibimiz Red Bull Salzburg ile oynayacağımız maçlar azami önem taşımaktadır.

Taraftarımızdan beklentimiz; Salzburg'la oynayacağımız maçlar sırasında, bu durumu bir an olsun aklından çıkartmaksızın bu sorumluluğu tribünde yer alan diğer renktaşlarımızla da paylaşması, her tür saha ve taraftar olayından kaçınmasıdır.

Bu sorumluluk ve bilinçle takımımızı maçın son düdüğüne kadar destekleyecek taraftarlarımıza teşekkür ederiz.

Fenerbahçe Futbol A.Ş."