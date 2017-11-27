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Spor

Fenerbahçe'den sakat futbolculara ilişkin açıklama

Antalyaspor maçında sakatlanan Soldado'nun Kasımpaşa maçında oynayıp oynamayacağına maçtan bir gün önce yapılacak testlere göre karar verilecek

27 Kasım 2017 20:17

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de deplasmanda Antalyaspor'la yaptığı maçta sakatlanan İspanyol futbolcu Roberto Soldado'nun, dizinde yoğun ödem tespit edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten, sakatlığı bulunan futbolcuların durumlarıyla ilgili yapılan açıklamada, sol dizinden sakatlanan Soldado'nun MR'sinde yoğun ödem tespit edildiği ve tedaviye başlandığı ifade edildi.

İspanya'ya giden Soldado'ya ülkesinden döndükten sonra tekrar MR çekileceği ve futbolcunun Süper Lig'in 14. haftasında 3 Aralık'ta Kasımpaşa ile yapılacak maçta oynayıp oynamayacağına bir gün önceki kontrolde karar verileceği aktarıldı.

Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Fernandao'nun saha koşularına başladığı, Kasımpaşa maçına yetiştirilmesi için yoğun çaba sarf edildiği belirtildi.

Açıklamada, takımla çalışmalarını sürdüren Robin van Persie'nin ise teknik direktör Aykut Kocaman'ın görev vermesi halinde Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında çarşamba günü Adana Demirspor ile yapılacak mücadelede forma giyebileceği kaydedildi.

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