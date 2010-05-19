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Spor

Fenerbahçe'den Rüştü ve Beşiktaş'a yanıt

Fenerbahçe, Rüştü'nün Aziz Yıldırım'a verdiği yanıta tepki gösterirken Rüştü'ye futbolu bırakması çağrısında bulundu.

19 Mayıs 2010 03:00

T24 - Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş kalecisi Rüştü Reçber'le ilgili olarak Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklamalara verilen karşılığa tepki gösterirken, Rüştü'ye futbolu bırakması çağrısında bulundu.


Rüştü'den Aziz Yıldırım'a: İspat ederse futbolu bırakırım


Beşiktaş: Futbol Kamuoyu Yıldırım'ın tavrından sıkıldı


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Aziz Yıldırım'ın basın toplantısının ardından Rüştü Reçber'in bir televizyon kanalına bağlanarak yaptığı, ''Bu iddiaları ispat etsinler, yarın futbolu bırakayım'' sözleri ile Beşiktaş Kulübü'nün açıklaması arasında tezat bulunduğu kaydedildi.


Siyah-beyazlı kulübün açıklamasındaki, ''Rüştü Reçber, 24 saatini kulübü için harcayan bir sporcu olarak başka takımlardaki meslektaşlarıyla, onların korkmadan ve cesurca oynamaları ile ilgili telefon görüşmesi veya şahsi görüşme yapması kadar doğal bir şey yoktur. Oyuncular arasında bu tür diyaloglar her zaman olmuştur, bundan sonra da olacaktır'' ifadelerle, Rüştü Reçber'in başka takım futbolcuları ile iddia edildiği içerikte konuşmalar yaptığını kabul ettiği ileri sürülürken, ''Bu durumda Rüştü Reçber, kamuoyuna söz verdiği gibi futbolu bırakmalıdır'' denildi.


Başkan Aziz Yıldırım'ın, kaçan şampiyonluğun sorumluluğunun kendisine ait olduğu ve bir suçlu varsa da bunun kendisi olduğunu açık bir şekilde ifade etmesine karşın, Beşiktaş Kulübü'nün yaptığı açıklamada bu bu sözleri görmezden geldiği dile getirilirken, ''Bunun tam aksi yönde açıklama yapılması, açıkça kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Beşiktaş Kulübü, kalecisi Rüştü Reçber'in, kulübümüzün rakibi olan takımların futbolcularını aramasının, korkmadan, cesur oynamaları için onları telkin etmesinin, Beşiktaş Kulübü ve/veya Rüştü Reçber'e neden vazife olduğunu da açıklamalıdır'' ifadeleri kullanıldı.

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