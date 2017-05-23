Fenerbahçe'den Ozan Tufan açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, İstanbul'da lüks araçların yasa dışı yollarla yurda getirilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan futbolcusu Ozan Tufan hakkında açıklamada bulundu.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbol takımımız oyuncularından Ozan Tufan'ın, bu sabah saatlerinde kaçakçılık üzerine İl Jandarma Müdürlüğü tarafından yürütülen bir operasyon kapsamında müşteki sıfatıyla ifadesi alınmıştır. Konuyla ilgili olarak yüzlerce kişinin ifadesinin alınacağı operasyon kapsamında Ozan, 2. el aldığı bir aracın ilk sahibinin, aracı vergilendirmesi ile ilgili sorularla muhatap olmuş, dosyada mağdur durumda olan futbolcumuz yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından İl Jandarma Müdürlüğünden ayrılmıştır."