Fenerbahçe'den MİT ve Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, dün gece bir televizyon kanalındaki yayında MİT logolu dosya gösteren Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı Aziz Yıldırım ve spor yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı arasındaki gerilim artarak devam ediyor. Fenerbahçe katıldığı bir yayında MİT logolu dosya gösteren Kütahyalı ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"MİT Kanununun 27. maddesinin ilk paragrafı şu şekildedir: “Milli İstihbarat Teşkilatı'nın görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeleri, yetkisiz olarak alan, temin eden, çalan, sahte olarak üreten, bunlar üzerinde sahtecilik yapan ve bunları yok eden kişiye dört yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir.”

MİT Kanununun 27. maddesinin 3. paragrafı şu şekildedir. “Birinci ve ikinci fıkra kapsamındaki bilgi ve belgelerin; radyo, televizyon, internet, sosyal medya, gazete, dergi, kitap ve diğer tüm medya araçları ile her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim araçları vasıtasıyla yayımlanması, yayılması veya açıklanması hâlinde; 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanununun 11 inci maddesi ile 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 4 üncü ve 6 ncı maddeleri hükümlerine göre sorumlulukları belirlenenler ile bunları yayanlar hakkında üç yıldan dokuz yıla kadar hapis cezası verilir.”

“Ayrı ayrı suçtur”

Dün akşam Beyaz Tv de yayınlanan “Beyaz Futbol” isimli programda, eline geçtiği hemen her konuşma fırsatını kulübümüz, Başkanımız, yöneticilerimiz ve camiamıza nefretle hakaret etmek için kullanan ve sürekli olarak sporda şiddeti körükleyen açıklamalarıyla tanınan Rasim Ozan Kütahyalı isimli şahıs, MİT’e ait olduğunu iddia ettiği ve kapağında MİT’e ait logonun bulunduğu bir dosyadan istihbarata dair bazı (sözde) bilgileri kamuoyu ile paylaşmıştır. Yukarıda aktarılan MİT Kanunu'na göre gerek Rasim Ozan Kütahyalı’nın gerekse Beyaz TV'nin eylemleri ayrı ayrı suçtur ve cezalandırılması gerekmektedir. Keza Rasim Ozan Kütahyalı, fütursuz bir şekilde, bu (sözde) bilgilere dayalı olarak “Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'nın ve Yöneticileri'nin 2017 yılında hapse girecekleri” iddiasında bulunmuştur.

Anayasa ile bağımsızlığı düzenlenmiş, Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinin yetkisine giren bir hususta (tutuklama kararı konusunda) Rasim Ozan Kütahyalı’nın iddiası son derece vahimdir. Eski Türkiye’de, FETÖ/PDY teröristleri tarafından bir silah olarak kullanılan, bu gün de geçmişin bu alışkanlığından hala vaz geçememiş kişiler tarafından kullanılmaya devam edilen bu silah, duruma göre “tehdit” ya da “iftira” suçu mahiyetindedir.

“Kabul edilemez”

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Kanunların, bu kadar pervasızca ihlal edilmesi, bir hukuk devletinde asla kabul edilebilecek bir durum değildir. MİT’in görevleri Kuruluş Kanununun 4. maddesinde düzenlenmiştir. İçinden geçtiğimiz sıkıntılı süreçte devletimizin ve milletimizin, MİT’den beklentisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne, varlığına, bağımsızlığına, güvenliğine, Anayasal düzenine ve milli gücünü meydana getiren bütün unsurlarına karşı içten ve dıştan yöneltilen mevcut ve muhtemel faaliyetler hakkında milli güvenlik istihbaratını devlet çapında oluşturması ve bu istihbaratı yasada belirtilen Anayasal kurumlara ulaştırmasıdır. Bu şahsın iddiası doğru ise ve paylaştığı bilgiler gerçekten MİT İstihbaratı ise bu şahısla MİT’e ait istihbarat paylaşan MİT görevlileri de suç işlemektedir. Milletin ve Devletin göz bebeği MİT’in, bu vahim durum karşısında harekete geçmesi, iddianın doğruluğunu araştırması, iddia gerçek dışı ise açıklama yapması, iddia doğru ise bu istihbaratı Rasim Ozan Kütahyalı ile paylaşan görevlileri hakkında yasal işlem başlatması gerekmektedir.

25 milyon Fenerbahçe taraftarı, mahkemelerin, savcılıkların, milli kurumların isimlerinin, bu şekilde fütursuzca kullanılmasına ve 3 Temmuz benzeri bir kumpasın tohumlarının göz göre göre ekranlarda ekilmesine son derece duyarlı ve tepkili olup, bu tepkinin bir sonucu olarak söz konusu bu durum ile alakalı olarak Devletimizin derhal harekete geçmesi ve açıklama yapması beklentisi içindedir. Söz konusu program ve şahıs sebebi ile ayrıca tarafımızdan suç duyurusunda bulunulacaktır.

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