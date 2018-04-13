Fenerbahçe'den MHK'ye tepki

\"Hakem Cevdet Kömürcüoğlu, MHK tarafından kızağa çekilmiştir\"

İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe Kulübü, Osmanlıspor maçının hakemlerinden olan Cevdet Kömürcüoğlu\'nun Spor Toto Süper Lig\'in 29\'uncu haftasında oynanacak maçların hiçbirine verilmemesine tepki gösterdi.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, \"Geçtiğimiz hafta sahamızda Osmanlıspor ile oynadığımız karşılaşmada ilk attığımız golü, önemli bir hakemlik becerisiyle veren ve tüm hakemlerimiz için örnek teşkil eden hakem Cevdet Kömürcüoğlu\'nun, Spor Toto Süper Lig\'in 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler arasında yer almadığını ibretle izlemekteyiz. Süper Lig\'de son haftalara yaklaştığımız bu dönemde \'tarafsızlık\' ilkesine zarar veren bu tarz kararlar endişe verici ve vahim mahiyettedir.

MHK tarafından kızağa çekilerek \"cezalandırılan\" Cevdet Kömürcüoğlu\'na yapılan bu hareketle hakemlere ve tüm kamuoyuna verilmek istenen mesaj gayet açık olup; tarafımızdan ve fair play ruhuna inanan tüm sporseverler tarafından bu mesaj kesinlikle reddedilmektedir. Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu\'nun bu yanlıştan en kısa sürede geri dönmelerini bekliyoruz\" denildi.