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Spor

Fenerbahçe'den MHK'ya: "Bir kez daha istifaya davet ediyoruz"

"Futbol kamuoyunun MHK'ya güveni kalmamıştır" İSTANBUL, (DHA) Fenerbahçe Spor Kulübü ile Merkez Hakem Kurulu arasındaki gerilim artarak devam ediyor

07 Şubat 2018 20:36

\"Futbol kamuoyunun MHK\'ya güveni kalmamıştır\"

İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçe Spor Kulübü ile Merkez Hakem Kurulu arasındaki gerilim artarak devam ediyor.
Sarı-lacivertli kulüp bugün resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile MHK\'yı bir kez daha istifaya davet etti. Fenerbahçe Kulübü\'nden yapılan açıklamada, \"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, MHK\'ya güvenimiz kalmamıştır. Futbol kamuoyunun da bu haberler sonrasında MHK\'ye güven duyması artık mümkün değildir. Tüm yönleri ile ortaya çıkan bu büyük skandal sebebi ile MHK\'yı bir kez daha istifaya davet ediyoruz\" denildi.

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