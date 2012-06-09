T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe'den Mehmet Topal'a resmi teklif gelmedi

Fenerbahçe'nin, transferi için büyük uğraş verdiği iddia edilen Valencialı Mehmet Topal’ın menajeri Batur Altıparmak, konuya açıklama getirdi

09 Haziran 2012 13:03

Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Mehmet Topal'ın menajeri Batur Altıparmak, sarı lacivertli kulüpten resmi bir teklif gelmediğini açıkladı.
 
Fenerbahçe'nin, transferi için büyük uğraş verdiği iddia edilen Valencialı Mehmet Topal’ın menajeri Batur Altıparmak, konuya açıklama getirdi.

Milliyet gazetesinin haberine göre, sarı-lacivertli kulüp ile Valencia'nın şu ana kadar pazarlık masasına oturmadığı ve bu transferin hiç konuşulmadığı belirtildi.

Mehmet Topal'ın gelecek sezon nerede oynayacağı konusunda net bir düşüncesinin olmadığını kaydeden Altıparmak, milli oyuncunun Fenerbahçe'nin getireceği resmi teklife olumlu yanıt vermesinin öncelikle Valencia Kulübü'nün bu oyuncuyu satışa çıkarmasına bağlı olduğunu belirterek, "Ortada ne bir teklif var, ne de bir satış kararı" dedi.

Mehmet Topal'ın kendi geleceği ile ilgili olarak Fenerbahçe'de oynama konusunda olumsuz bir düşüncesi olmadığını söyleyen Altıparmak, "Sadece biraz zamana ihtiyacı var" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe Yönetimi ise Valencia Kulübü'nün fiyat politikasını etkilememesi için henüz bir girişimde bulunmazken, pazartesi günü yapılacak olan yönetim kurulu görev bölümünden sonra transfer konusunda net kararların alınacağı ve harekete geçileceği kaydedildi.

ETİKETLER

fenerbahçemehmet topalvalenciagalatasaraytransferteklif

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24