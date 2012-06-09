Fenerbahçe'den Mehmet Topal'a resmi teklif gelmedi

Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Mehmet Topal'ın menajeri Batur Altıparmak, sarı lacivertli kulüpten resmi bir teklif gelmediğini açıkladı.



Fenerbahçe'nin, transferi için büyük uğraş verdiği iddia edilen Valencialı Mehmet Topal’ın menajeri Batur Altıparmak, konuya açıklama getirdi.

Milliyet gazetesinin haberine göre, sarı-lacivertli kulüp ile Valencia'nın şu ana kadar pazarlık masasına oturmadığı ve bu transferin hiç konuşulmadığı belirtildi.

Mehmet Topal'ın gelecek sezon nerede oynayacağı konusunda net bir düşüncesinin olmadığını kaydeden Altıparmak, milli oyuncunun Fenerbahçe'nin getireceği resmi teklife olumlu yanıt vermesinin öncelikle Valencia Kulübü'nün bu oyuncuyu satışa çıkarmasına bağlı olduğunu belirterek, "Ortada ne bir teklif var, ne de bir satış kararı" dedi.

Mehmet Topal'ın kendi geleceği ile ilgili olarak Fenerbahçe'de oynama konusunda olumsuz bir düşüncesi olmadığını söyleyen Altıparmak, "Sadece biraz zamana ihtiyacı var" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe Yönetimi ise Valencia Kulübü'nün fiyat politikasını etkilememesi için henüz bir girişimde bulunmazken, pazartesi günü yapılacak olan yönetim kurulu görev bölümünden sonra transfer konusunda net kararların alınacağı ve harekete geçileceği kaydedildi.