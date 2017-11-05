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Spor

Fenerbahçe'den Mehmet Topal 'kadro dışı' iddialarına cevap

Osmanlıspor maçında kadroya dahil edilmeyen Topal’ın kadro dışı bırakıldığı ileri sürüldü

05 Kasım 2017 16:43

Fenerbahçe'de sezon başından bu yana beklediği forma şansını bulamayan Mehmet Topal'ın disiplinsiz davrandığı iddiasıyla kadro dışı bırakıldığı öne sürülmüştü. Ancak Fenerbahçe Kulübü yaptığı açıklamada oyuncunun sakat olduğu için Ankara'ya götürülmediğini söyledi.

CNNTurk'te yer alan haberde 31 yaşındaki futbolcunun, teknik direktör Aykut Kocaman'la da ilk 11'de forma şansı bulamadığı için arasının bozuk olduğu ve ikilinin birbiriyle konuşmadığı  ve kadro dışı bırakıldığı iddia edilirken, Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre Topal, son antrenmanda yaptığı ters bir hareket sonrasında dizinde şiddetli bir ağrı hissettiği ve yapılan tetkikler sonuncunda, dizde zorlanmaya bağlı ödem oluştuğu ifade edildi. Mehmet Topal’ın yaşadığı sakatlık nedeniyle Ankara’ya götürülmediği açıklandı.

Bu sezon 4'ü ilk 11'de olmak üzere yalnızca 6 maçta forma giyen Mehmet Topal, özellikle son haftalarda neredeyse hiç şans bulamadı.

 

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