-FENERBAHÇE'DEN 'MEHMET ALİ AYDINLAR' AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A) - 14.06.2011 - Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Mehmet Ali Aydınlar'ın Futbol Federasyonu Başkanlığı'na adaylığı konusunda, Aziz Yıldırım'ın, ''Mehmet Ali Bey benim yerime Fenerbahçe başkanlığı için tek aday. Başkanlığı sadece ona bırakırım. Şimdi federasyon başkanı olursa Fenerbahçe başkanı olamaz'' yönünde bir ifadede bulunmadığı belirtildi. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, bir gazetedeki yazıda bulunan bu sözlerin gerçeği yansıtmadığına değinilerek, özetle şöyle denildi: ''Sayın Aziz Yıldırım'ın, TFF eski Başkanı Sayın Hasan Doğan'ın vefatının ardından, Sayın Mehmet Ali Aydınlar'ın federasyon başkanlığı ile ilgili bazı yorumlarda bulunduğu ve bir şekilde Sayın Aydınlar'ın önünü kestiğini iddia edilmektedir. Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın, o tarihte Kulüpler Birliği toplantısında 'Mehmet Ali Bey benim yerime Fenerbahçe başkanlığı için tek aday. Başkanlığı sadece ona bırakırım. Şimdi federasyon başkanı olursa Fenerbahçe başkanı olamaz' dediği öne sürülmüştür. Bu ifadelerin hiçbiri doğru değildir. Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım, hiçbir dönemde bu şekilde bir konuşma yapmamış ve bu ifadeleri kesinlikle kullanmamıştır. Fenerbahçe Spor Kulübünde başkanlar seçimle göreve gelirler. Kulübümüz tüzüğü gereği şartları yerine getiren herkes Fenerbahçe Başkanlığı için aday olabilir. Bu noktada karar Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyelerine aittir. Başkanımızın da kongre üyesi olarak başkanlık seçiminde bir oyu vardır. Başkanlığı birine devretmek ve benzeri ifadeler kullanmak ve bunu başkanımıza mal etmek hem başkanımıza hem de kongre üyelerimize saygısızlık etmek olur.''