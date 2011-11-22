Fenerbahçe'den medyaya sert eleştiri

T24 - Fenerbahçe Spor Kulübü dün akşam Kanaltürk'te yayınlanan Telegol Programı ile bugün baz gazetelerde yayımlanan haberlerle ilgili açıklama yaptı.



İşte Fenerbahçe Kulübü'nün o açıklaması;



3 Temmuz’un ilk dakikalarından bu yana süregelen sistematik karalama kampanyasının bir diğer örneğine, bugün; "Hürriyet, Sabah, Pas Fotomaç gazetelerinin ve haberlerin doğruluğunu araştırmaksızın, -yalnızca hit almak uğruna- sayfalarına taşıyan internet sitelerinin" bir kez daha ortak olduğunu görmekteyiz.



Telegol programının sunucusu Serhat Ulueren, Sivasspor Başkanı Sayın Mecnun Odyakmaz ile tutuklu bulunduğu Metris Cezaevi’nde görüşmüş; bu görüşmeye istinaden bazı iddialarda bulunmuştur.



S.Ulueren, Sivasspor Başkanı ile yaptığı bu görüşme sırasında, Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım’ın Sivasspor-Fenerbahçe karşılaşmasına dair Odyakmaz’ı defalarca arayarak, kendisinden maçın sonucunu etkileyecek yardımlarda bulunmasın istediğini iddia etmektedir.



Bu hayal ürünü ifadeler karşısında, Sayın Odyakmaz’ın avukatı Kemal Kapulluoğlu, müvekkilinin isteği üzerine yayına bağlanarak, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını en yalın haliyle anlatmıştır.



Sayın Av. Kemal Kapulluoğlu, 21 Kasım 2011, Telegol Programı:



"Müsabakadan önce Aziz Yıldırım’ın, Mecnun Bey’i defalarca aradığı konuyla ilgili, müvekkilim Mecnun Bey, bu telefon konuşmalarında Aziz Yıldırım’ın müsabakaların sonuçları ile ilgili herhangi bir talebi olmadığını ancak kendisini defalarca aradığını söylediniz. Ancak yayının ilk bölümlerinde bu böyle anlaşılmadı. Sanki böyle bir talep için aranmış gibi anlaşıldı.



Aziz Yıldırım, Kulüpler Birliği Başkanlığı yaptığı dönemde Sayın Odyakmaz da başkanvekilliği yaptığı için, birbirleriyle konuşmalarından doğal bir şey yoktur. Ayrıca o dönemde deplasman takımlarında % 5 oranında seyirci getirme hakkıyla ilgili olarak Fenerbahçe’nin bu maça daha fazla taraftar getirebilmek için konuşmalar yaşandığını ifade etti. Sayın Aziz Yıldırım ile müsabakanın neticesine ilişkin hiçbir yüzyüze ya da şifahen bir görüşme olmamıştır"



Kemal Kapulluoğlu, Ziya Şengül’ün yaptığı açıklamaya istinaden"Mecnun Otyakmaz’a kimse böyle bir teklifte bulunamaz. Ben Aziz Yıldırım’ın da böyle bir teklifte bulunacağına inanmıyorum" ifadelerini kullanmıştır.



Gerçekleri paylaşmak, asılsız iddialar üzerinden spekülatif yorumların önüne geçmek adına yapılan ilgili açıklamayı, bugün bazı gazetelerin görmezden gelerek kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalıştığı görülmektedir.



Zorlu ve sıkıntılı bir süreçten geçmekte olan kişilere moral vermek için ziyarette bulunanların, bu görüşmeyi bir yayın malzemesi olarak kullanmasını insani her tür duygudan habersiz olmak olarak yorumluyoruz.



Bu tür bir yayıncılığı, savunma hakkını henüz kullanamamış kişilere dair sistematik karalama kampanyasının bir parçası olarak görüyor; buna alet olanları kınıyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü







