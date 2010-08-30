Fenerbahçe'den Manisa'yı farklı skor

T24 - Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı üçüncü maçta ikinci galibiyetini Manisaspor'u yenerek aldı.





Fenerbahçe'nin golleri Mamadou Niang (2), Alex ve Diego Lugano'dan gelirken, Manisaspor'un gollerini Isaac Promise ve Joshua Simpson attı.



Marsilya'dan transfer Niang Fenerbahçe formasıyla ilk kez fileleri havalandırırken, 17 yaşındaki sağ bek Okan Alkan ilk kez 11'de şans buldu ve 90 dakika sahada kaldı.



Fenerbahçe bu galibiyetle puanını altıya yükseltti, Manisaspor ise üçüncü haftayı da puansız kapattı.



17. dakikada Okan'ın sağdan ortasında kaleci İlker topu elinden kaçırdı, Alex altıpas içinde önüne düşen meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.



30. dakikada kaleci İlker'in kısa giden vuruşunda Alex'in ceza alanı dışından şutunda İlker son anda uzanarak topu tokatladı ve hatasını telafi etti.



37. dakikada Stoch'un ara pasıyla soldan ceza alanına giren Niang'ın şutunda top yandan auta gitti.



43. dakikada Okan'ın yaklaşık 35 metreden sert şutunda top kaleci İlker'de kaldı.



48. dakikada Ferhat'ın sağdan ortasında ceza alanı içinde boş pozisyonda Isaac kafa vuruşuyla skoru eşitledi: 1-1.



57. dakikada Gökhan'ın ceza alanı dışında sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Mert son anda uzanarak topu kornere çeldi.



58. dakikada Gökhan'ın sağdan kullandığı korner atışında Nizamettin'in ceza alanı dışından gelişine sert vuruşunda savunmaya çarpan top direğin dibinden kornere çıktı.



61. dakikada Bilica'nın hatalı pasında Nizamettin meşin yuvarlağı Isaac'in önüne bıraktı. Isaac'in ceza alanına kadar girdikten sonra yaptığı vuruşta top kaleci Mert'ten döndü.



62. dakikada Alex'in sağdan kullandığı serbest atışta ceza alanı içinde iyi yükselen Lugano meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 2-1.



69. dakikada Okan'ın sağdan ortasında Niang ceza alanı içinde kafayla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-1.



73. dakikada Caner'in ara pasında topla savunmanın arkasında buluşan Niang kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü attı: 4-1.



75. dakikada Özer'in ceza alanı içinden sert şutunda kaleci İlker topu hamlede kontrol etti.



77. dakikada Yiğit Gökoğlan'ın sağdan ortasında Isaac'in ceza alanı içinden şutunda top kaleci Mert'ten döndü. Dönen topla buluşan Nizamettin'in şutunda Okan meşin yuvarlağı gol çizgisi üzerinden çıkardı. Dönen topu yeniden kapan Nizamettin, topu müsait durumdaki Simpson'ın önüne bıraktı. Simpson'ın şutunda top Fenerbahçe ağlarına gitti: 4-2.



84. dakikada Emre'nin pasıyla sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Özer'in vuruşunda top kaleci İlker'den döndü.





