Fenerbahçe'den maç sonu imalı tişört

Derbi maçta Beşiktaş\'ı 2 - 1 mağlup eden Fenerbahçe, maç sonunda bir duyuru yaparak \"Efendiniz Biziz\" tişörtlerini satışa çıkardı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

\"Sonucu belli derbiler serisinin ikincisi için hazırlanan \"Efendiniz Biziz\" tişörtleri maçın bitimiyle birlikte stadyumda bulunan Fenerium mağazaları ve www.fenerium.com.tr internet sitesinden satışa sunuldu.

Tişörtler 25 Eylül Pazartesi gününden itibaren tüm Türkiye’ deki Fenerium mağazalarında da satışta olacak.\"

İSTANBUL / DHA (FOTOĞRAFLI)