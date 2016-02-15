Fenerbahçe'den Lokomotif Moskova maçı öncesi açıklama

Sarı-lacivertli kulüp, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda yarın Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını Kadıköy'de konuk edecek. UEFA'nın 'Yüksek Riskli Maç' kategorisine koyduğu karşılaşma öncesi sarı-lacivertli kulüpten taraftarlara yönelik bir açıklama geldi.

Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinde, 'Önemli duyuru' başlığıyla yer alan açıklama şöyle:

"Takımımızın 16 Şubat 2016 Salı günü oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Son 32 turu ilk maçı olan ve “Seyirci Davranışları” ile ilgili olarak UEFA’dan geçerli not almamız gereken Lokomotiv Moskova karşılaşması, UEFA tarafından “Yüksek Riskli Maç” kategorisine alınmış olup ayrıca maç için atanan UEFA Delegesi’ne eş olarak UEFA Güvenlik Temsilcisi bu maç için atanmıştır.

Bilindiği üzere 2012/2013 sezonunda oynadığımız UEFA maçlarında evimizde ve deplasmanda yaşanan önemli disiplin ve güvenlik ihlalleri sebebiyle kulübümüz çok ciddi yaptırımlara ve para cezalarına maruz kalmış, kulübümüzle ilgili yaşanan bu olaylar nedeniyle UEFA müsabakalarından ihraç kararı verilmiş ve kulübümüzün cezası, benzer olayların bir daha yaşanmaması koşuluyla ERTELENMİŞTİR.

Fenerbahçe – Lokomotiv Moskova karşılaşmasında yaşanabilecek en ufak bir disiplin ve güvenlik ihlali, takımımızın emin adımlarla yürüyeceğine inandığımız Avrupa yolunda geri dönülemez bir yaptırıma sebep olacak, takımımız Avrupa’dan MEN EDİLME tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır.

Bu nedenle, bu önemli sınavda değerli katkılarınızı bekliyoruz. Lokomotiv Moskova karşılaşması sırasında güvenlik,disiplin ve müsabaka kurallarına dikkatle uyulması, HERHANGİ SİYASİ BİR SLOGAN ATILMAMASI YA DA TEZAHÜRAT YAPILMAMASI, bu kurallara aykırı eylemlerde bulunabileceklere engel olunması ve gerektiğinde ilgili güvenlik birimlerine bilgi verilmesi, takımımıza 90 dakika vereceğiniz eşsiz desteğin yanında hayati bir önem taşımaktadır. Fenerbahçe’miz bu önemli Avrupa müsabakasında ev sahipliğini bizlere yakışır şekilde sergilemelidir.

Sizlerden her maçta olduğu gibi bu maçta da beklentimiz:

* 90 dakika boyunca, bitmez tükenmez bir destekle takımımızın arkasında olunması,

* Merdiven boşluklarında oturulmaması,

* Maç öncesi, maç sırasında ve maç sonrasında sahaya girilmemesi,

* Hiçbir şekilde, siyasi içerik barındıran ya da siyasi içerik çağrıştıran slogan atılmaması, pankart, flama ve benzeri gibi objelerin stada getirilmemesi,

* Sahaya kesinlikle yabancı madde atılmamasının sağlanması,

* Maytap, meşale ve bu tür yanıcı ve yaralayıcı maddelerin kesinlikle kullanılmaması, kullananların engellenmesi ve bu konuda direniş gösterenlerin ivedilikle güvenlik birimlerine bildirilmesi,

* Yerel güvenlik birimleri ve stadyum yetkilileriyle koordineli hareket edilmesi,

* Rakip takım taraftarlarının olası provokasyonuna karşı sakin kalarak SADECE VE SADECE FENERBAHÇEMİZE DESTEK OLMANIZDIR.

Ayrıca yüksek riskli maç kategorisinde değerlendirilen ve UEFA Delegesine eş olarak UEFA Güvenlik Temsilcisi atanan maç için biletsiz taraftarların stat etrafında bulunan kontrol noktalarına ve stat içerisine kesinlikle alınmayacağını belirtir, konu ile ilgili taraftarlarımızın hassasiyet göstermelerini ve yalnızca takımımıza destek olmalarını tekrar ve tekrar önemle rica ederiz.

Saygılarımızla."