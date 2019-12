-FENERBAHÇE'DEN LEVENT ÇAMUR AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A) - 13.12.2010 - Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de oynanan Ankaragücü maçı sonrası yaşananlarla ilgili olarak sert bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ''Fenerbahçe forması giyen hiçbir sporcumuza ve mensuplarımıza hiç kimsenin hakaret etmesi, aşağılaması, küçük düşürmesi kabul edilemez'' denildi. ''Bir sporcumuza ya da mensubumuza her ne şekilde yapılırsa yapılırsın hiçbir saygısızlık, yasal yollardan karşılıksız bırakılmaz'' denilen açıklamada, ''Levent Çamur adlı Ankaragücü yöneticisi sporcularımıza ve mensuplarımıza yönelik olarak yaptığı saygısızlıktan, Ankaragücü Kulübü ise yakışıksız basın açıklaması nedeniyle yasal yollardan karşılıklarını mutlaka alacaklardır'' ifadelerine yer verildi. Ankaragücü'nün sahada haklı bir galibiyet aldığı kaydedilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi: ''Bu galibiyetin hiçbir şekilde lekelenmesi mümkün değildir. Ancak her Ankaragücü maçı öncesinde ve sonrasında olduğu gibi bu sezon da bir Ankaragücü yöneticisinin sportmenlik dışı davranışları müsabakanın ve sahada alınan sonucun önüne geçmiştir. Maalesef her sezon maç öncesinde ya da maç sonrasında Ankara'da yaşanan bu olaylar artık yadırganmayan ve beklenen bir durum haline gelmiştir. Ankaragücü'nün bugünkü yönetimi benzer olayların neden İstanbul'da Kadıköy'de yaşanmadığını kamuoyuna izah etmelidir. Ya Ankara'nın havası Ankaragücü'nün bugünkü yöneticilerine cesaret vermekte ya da her sezon bir yönetici 'akıl tutulması' yaşamaktadır. Her iki durumda da yaşananlar hoş olmadığı gibi bu tip olaylara sebebiyet veren 'günlük kahramanların' akıbetleri de pek parlak olmamaktadır. 100 yıllık bir geçmişe sahip Ankaragücü kulübünün bugün yöneticisi olanların kendilerinin geçici, kurumların ise kalıcı olduğu gerçeğini gözönünde bulundurarak oturdukları koltukların ve mevkilerin ağırlığına yakışan şekilde davranmaları gerektiği ortadadır.'' Emre Belözoğlu dahil olmak üzere tüm sporcularının kulüp tarafından kendileri için belirlenmiş disiplin kurallarına uygun şekilde faaliyette bulunmak zorunda olduğu vurgulanan açıklama, şu ifadelerle son buldu: ''Aksine her türlü davranışlar kulübümüz tarafından disiplin talimatı çerçevesinde cezalandırılmaktadır. Buradan anlaşılmalıdır ki; eğer ceza gerektiren durum söz konusu ise bunun kararını yönetimimiz ya da ilgili üst kurum olan TFF verir. Bu tip açıklamalar futbolcunun kamuoyu önünde peşinen cezalandırılması anlamına gelmektedir ve buna kimsenin hakkı yoktur. Gayri ahlaki ve gayri hukuki olan bu girişimlere asla müsaade edilemez. Kaldı ki Ankaragücü'nün bugünkü yönetimi tarafından yapılan söz konusu açıklama geçmişi kurcalayarak mevcut olayı çarpıtmak ve kafa karıştırmak amacı gütmektedir, bu durumun takdiri de kamuoyunundur.''