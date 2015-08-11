Fenerbahçe'den kurşun geçirmez cam açıklaması

Fenerbahçeli Mehmet Topal'a yapılan silahlı saldırı sonrasında tartışılan konulardan biri olan oyuncunun kurşun geçirmez camlı aracıyla ilgili Fenerbahçe Kulübü, "Kurşun geçirmez camdan yola çıkarak Mehmet Topal'ın kişisel mevzusu olduğu tahminleri tamamen yanlıştır" açıklaması yaptı.

Fenerbahçe Kulübü silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Topal'ın aracıyla ilgili açıklama yaparak, "Kurşun geçirmez camdan yola çıkarak Mehmet Topal'ın kişisel mevzusu olduğu tahminleri tamamen yanlıştır" ifadelerini kullandı.



Kulüp araç ile ilgili şu bilgileri verdi;



"Mehmet Topal'ın aracı Mercedes'in G 63 modeli. Bu araçlarda kurşuna dayanıklı çift cam orijinal üretiminde sunuluyor. Özellikle çift cam taktırma söz konusu değil. Kurşun geçirmez camdan yola çıkarak Mehmet Topal'ın kişisel mevzusu olduğu tahminleri tamamen yanlıştır.

Çift cam dışında aracın camlarında en üst derecede karartma ve güvenlik filmi de bulunmaktadır. Bu tür filmler hem şiddeti karşılamakta hem de camın parçalanıp dağılmasını engellemektedir."