T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe'den kurşun geçirmez cam açıklaması

'Kurşun geçirmez camdan yola çıkarak Mehmet Topal'ın kişisel mevzusu olduğu tahminleri tamamen yanlıştır'

11 Ağustos 2015 21:51

Fenerbahçeli Mehmet Topal'a yapılan silahlı saldırı sonrasında tartışılan konulardan biri olan oyuncunun kurşun geçirmez camlı aracıyla ilgili Fenerbahçe Kulübü, "Kurşun geçirmez camdan yola çıkarak Mehmet Topal'ın kişisel mevzusu olduğu tahminleri tamamen yanlıştır" açıklaması yaptı.

Fenerbahçe Kulübü silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Topal'ın aracıyla ilgili açıklama yaparak, "Kurşun geçirmez camdan yola çıkarak Mehmet Topal'ın kişisel mevzusu olduğu tahminleri tamamen yanlıştır" ifadelerini kullandı.

Kulüp araç ile ilgili şu bilgileri verdi; 

"Mehmet Topal'ın aracı Mercedes'in G 63 modeli. Bu araçlarda kurşuna dayanıklı çift cam orijinal üretiminde sunuluyor. Özellikle çift cam taktırma söz konusu değil. Kurşun geçirmez camdan yola çıkarak Mehmet Topal'ın kişisel mevzusu olduğu tahminleri tamamen yanlıştır. 

Çift cam dışında aracın camlarında en üst derecede karartma ve güvenlik filmi de bulunmaktadır. Bu tür filmler hem şiddeti karşılamakta hem de camın parçalanıp dağılmasını engellemektedir."

 

 

ETİKETLER

mehmet topalcamaçıklamazırhkurşun geçirmezhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24