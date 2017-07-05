Fenerbahçe'den Kjaer için resmi açıklama!

Fenerbahçe Kulübü, bugün Fanatik ve Akşam gazetelerinde çıkan, futbolcuları Simon Kjaer'in Milan ile anlaştığı yönündeki haberleri yalanladı. Yapılan açıklamada, haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Fenerbahçe Kulübü resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Bugün tarihli Fanatik ve Akşam gazetelerinde, oyuncumuz Simon Kjaer için 12 milyon Euro’ya AC Milan takımı ile anlaşıldığı yönünde çıkan haberler yalandır.

Kulübümüze şu an için böyle bir teklif yapılmamıştır.

Bu tür yalan haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederiz."

Aykut Kocaman, ayrılık sinyali vermişti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yaptığı son basın toplantısında "Valbuena gibi isimler maliyetli. Birkaç transfer hedefimiz daha var. Hayâlci olmamak gerek; bazı oyuncuları elden çıkaracağız" diyerek, sarı-lacivertli kulüpten en az bir oyuncunun gönderileceğinin sinyalini vermişti.